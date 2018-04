Ảnh: Kinh hoàng 2 người bị hút qua cửa sổ máy bay Mỹ ở độ cao 9km

Một chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không giá rẻ Mỹ Southwest Airlines đã gặp nạn khi động cơ trái phát nổ ở độ cao 9km khi đang bay từ New York tới Dallas (Mỹ). Ảnh: YouTube. Mảnh vỡ từ động cơ phát nổ đã làm vỡ cửa sổ mạn trái, gây giảm áp suất nghiêm trọng trong khoang máy bay và làm 2 hành khách lần lượt bị hút qua ô cửa sổ. Ảnh: Martinez. Nạn nhân Jennifer Riordan, 43 tuổi, bị lôi gần như hoàn toàn ra bên ngoài máy bay và bị kẹt ở cửa sổ. Các hành khách khác đã dùng sức để giữ bà ở lại trong máy bay. Bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó. Ảnh: Martinez. Mặt nạ thở oxy đã được bung ra khi áp suất không khí trong máy bay giảm đột ngột do sự cố nổ động cơ. Ảnh: Facebook. Một góc chụp khác về bên trong khoang máy bay sau sự cố. Ngoài nạn nhân tử vong, còn một hành khách cũng bị hút qua cửa sổ nhưng được những người khác lôi vào trong. Ảnh: Facebook. Hành trình dự kiến khá xa của chuyến bay 1380 từ New York đi Dallas. Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên mới bay được một đoạn, phi cơ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Philadelphia. Ảnh: ESRI. Hình ảnh động cơ bị hư hại nặng sau vụ nổ. Ảnh chụp từ trên khoang máy bay. Ảnh: Twitter. Hình ảnh máy bay Boeing 737 của hãng Southwest Airlines đậu trên sân bay, với động cơ trái bị toác. Ảnh: AP. Có thể thấy cửa sổ bị vỡ sát bên phải dòng chữ Southwest. Ảnh: Reuters. Vùng khoanh đỏ là cửa sổ bị vỡ. Ảnh: NBC. Điều tra viên của Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) đang kiểm tra động cơ bị hư hại của máy bay số hiệu 1380. Ảnh: EPA. Quạt của động cơ bị mất một cánh. Ảnh: Reuters. Hành khách rời khỏi máy bay tại sân bay Philadelphia. Ảnh: AP. Nữ cơ trưởng Tammie Jo Shults (bìa phải) cùng các thành viên phi hành đoàn đã nỗ lực thực hiện cuộc hạ cánh an toàn, cứu sống các hành khách còn lại. Ảnh: Twitter. Chân dung nữ cơ trưởng Tammie Jo Shults, người vừa được ca ngợi như anh hùng sau tai nạn máy bay nói trên. Ảnh: Daily Mail. Chân dung nạn nhân xấu số Jennifer Riordan tử vong trong tai nạn nổ động cơ máy bay. Ảnh: United Way. Bà Riordan chụp ảnh cùng chồng trước đó. Ảnh: Facebook. fb3e7ff3531a4ac2e14cc31958428284/5ad99d6f/2018_04_18/1bk6qYJmfyo/hut_ra_ngoai_cua_so_may_bay.mp4

