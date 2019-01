Ảnh: Mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày ở nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi dày ở châu Âu đã làm gián đoạn các hoạt động trong cuộc sống của người dân khi nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và một số trường học, khu nghỉ dưỡng buộc phải đóng cửa. Ảnh: EPA Tính đến nay, ít nhất 21 người đã thiệt mạng do các tai nạn liên quan đến lở tuyết ở châu Âu. Trong ảnh là tuyết phủ kín bên ngoài khách sạn Saentis ở Schwaegalp, Thụy Sĩ và một chiếc xe buýt đang bị mắc kẹt vì tuyết rơi quá dày. Ảnh: AP Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực để đưa chiếc xe buýt bị kẹt trong tuyết ra ngoài ở Schwaegalp, Thụy Sĩ. Ảnh: AP Các quan chức phía Nam nước Đức ngày 7/1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày tại nhiều khu vực ở phía nam Bavaria. Trong ảnh là một chiếc máy xúc đang dọn tuyết ở một khu vực đỗ xe tại Schoenau am Koenigssee, Đức. Ảnh: Getty Một chiếc ô tô bị tuyết phủ kín ở Obertauern, Áo. Ngày 11/1, các trực thăng quân đội của Áo đã được huy động để đưa 66 thiếu niên người Đức ra ngoài sau vài ngày bị mắc kẹt ở một nhà trọ trên núi. Ảnh: EPA Các phương tiện kẹt cứng trên một con đường trong trận bão tuyết gần Rohrdorf, Bavaria, Đức. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực của châu Âu. Ảnh: EPA Một người đàn ông đang cắm một biển cảnh báo tuyết lở ở khu vực Loferer Alp, Áo ngày 15/1. Tuyết lở đã khiến các thành phố như Lofer, Unken, St.Martin bị cô lập và ô tô không thể di chuyển được từ ngày 13/1. Ảnh: EPA Các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp tuyết tại một khách sạn ở Thụy Sĩ sau khi tuyết lở khiến 3 người ở đây bị thương nhẹ. Ảnh: AP Những hàng rào gần như bị tuyết phủ kín ở Schwangau, Đức. Ảnh: AFP Hai người đàn ông đang dọn dẹp tuyết để chiếc xe tải bán các loại đồ uống nóng của họ có thể di chuyển được trên một con đường ở làng Mdeirij, Syria. Ảnh: AP Tuyết phủ kín ngôi làng Naddi trong một đợt không khí lạnh tràn về phía bắc Ấn Độ với nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi ở một số khu vực như Shimla, Kullu, Manali, Kinnaur, Chamba... Ảnh: EPA Lực lượng quân đội Áo được huy động để dọn dẹp tuyết ở Hochkar, Áo. Ảnh: AFP Hai người đã thiệt mạng ở Bulgari ngày 11/1 do bất chấp cảnh báo nguy hiểm khi ra ngoài trượt tuyết trên núi Pirin. Thi thể của họ đã được các nhân viên Hội Chữ thập Đỏ tìm thấy vào trưa cùng ngày. Một người dân địa phương đi bộ qua lớp tuyết rơi dày đặc ở làng Disbudak thuộc tỉnh Bingol, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyết cũng rơi nhiều ở Hy Lạp với nhiệt độ thấp kỷ lục. Thị trấn Florina ghi nhận mức nhiệt giảm sâu xuống còn -23 độ C trong khi hồ Kastoria cũng đã bị đóng băng. Ảnh: Caters News Agency Một chiếc xe tải chở xăng bị lún xuống khi đi qua sông Aldan bị đóng băng, gần khu dân cư Megino-Aldan ở quận Tomponsky, Nga. Ảnh: TASS. Một người đi bộ dọc bờ sông Neris khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -13 độ C ở Vilnius, Lithuania. Ảnh: AP Băng tuyết bao phủ công viên Sergievka ở Nga. Ảnh: AP Một chiếc ô tô bị mắc kẹt trong tuyết trên đường Cascade trong công viên Forest Park ở bang Ohio, Mỹ. Ảnh: USA Today Một người phụ nữ dọn tuyết trên các bậc thang bên ngoài một bảo tàng ở Washington ngày 14/1. Ảnh: EPA./.

