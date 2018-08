Ảnh: Mưa lớn ở Ấn Độ gây sập nhà, ô tô xe máy “bơi” giữa đường phố

Số liệu từ cơ quan chức năng Ấn Độ cũng cho biết, hơn 100 người đã bị thương và 450 ngôi nhà bị tàn phá sau những trận mưa lớn. Mùa mưa ở Ấn Độ thường bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến hết tháng 9. Mùa mưa hàng năm cũng là lúc Ấn Độ thường đối mặt với nhiều thiên tai, thảm họa như lũ lụt, lốc xoáy, đe dọa mạng sống của hàng triệu người dân. Những chiếc ô tô nằm giữa đống đổ nát khi bức tường của một tòa nhà đổ sập sau các trận mưa lớn. Một cô gái đứng đánh răng bên ngoài ngôi nhà của mình tại khu ổ chuột ở New Delhi khi nước sông Yamuna dâng cao. Những đứa trẻ lội qua con đường ngập nước tại một khu ổ chuột sau khi nước sông Yamuna ở New Delhi dâng cao, ngày 31/7. Người phụ nữ vác trên vai những khúc gỗ, lội qua con đường ngập nước trở về để gia cố lại ngôi nhà của cô tại khu ổ chuột ở New Delhi. Hai em học sinh lội nước bì bõm trên đường sau những trận mưa lớn ở Mumbai. Người đàn ông dắt chiếc xe bị “chết máy” cố gắng vượt qua biển nước trên đường phố. Chiếc xe máy chạy qua đoạn đường ngập khiến nước bắn tung tóe. Chiếc xe buýt bị nhấn chìm trong nước dưới một cây cầu đường sắt sau những trận mưa lớn ở New Delhi. Mưa lớn gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người lao động Ấn Độ. Một linh mục Hindu lội bì bõm dưới trời mưa ở Mumbai. Mưa trắng trời ở Mumbai trong bối cảnh khu vực này đã bị ngập sâu. Cảnh ngập lụt trên đường phố Kolkata. Dù phải mưu sinh trong điều kiện khó khăn, những người lao động vẫn bám trụ trên đường phố. Ngập lụt gây ra không ít bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của người dân Kolkata. Cảnh sát và tình nguyện viên đẩy một chiếc xe tải phát điện bị mắc kẹt giữa dòng nước ngập sau cơn mưa nặng hạt ở thành phố Mumbai. Người đàn ông mang chiếc vali qua đoạn đường ngập ở Mumbai. Người dân “ngâm chân” đứng chờ phương tiện giao thông công cộng ở Ahmedabad. Cuộc sống của những người lao động nghèo đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Người đàn ông cõng cậu bé lội qua một đoạn đường ngập sâu ở Agartala./. 3711e9281f1ad497f1b20d9017aafde3/5b63da96/2018_08_01/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/An_Do.mp4

Số liệu từ cơ quan chức năng Ấn Độ cũng cho biết, hơn 100 người đã bị thương và 450 ngôi nhà bị tàn phá sau những trận mưa lớn Mùa mưa ở Ấn Độ thường bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến hết tháng 9. lũ lụt Mùa mưa hàng năm cũng là lúc Ấn Độ thường đối mặt với nhiều thiên tai, thảm họa như, lốc xoáy, đe dọa mạng sống của hàng triệu người dân. Những chiếc ô tô nằm giữa đống đổ nát khi bức tường của một tòa nhà đổ sập sau các trận mưa lớn. Một cô gái đứng đánh răng bên ngoài ngôi nhà của mình tại khu ổ chuột ở New Delhi khi nước sông Yamuna dâng cao. Những đứa trẻ lội qua con đường ngập nước tại một khu ổ chuột sau khi nước sông Yamuna ở New Delhi dâng cao, ngày 31/7. Người phụ nữ vác trên vai những khúc gỗ, lội qua con đường ngập nước trở về để gia cố lại ngôi nhà của cô tại khu ổ chuột ở New Delhi. Hai em học sinh lội nước bì bõm trên đường sau những trận mưa lớn ở Mumbai. Người đàn ông dắt chiếc xe bị “chết máy” cố gắng vượt qua biển nước trên đường phố. Chiếc xe máy chạy qua đoạn đường ngập khiến nước bắn tung tóe. Chiếc xe buýt bị nhấn chìm trong nước dưới một cây cầu đường sắt sau những trận mưa lớn ở New Delhi. Mưa lớn gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người lao động Ấn Độ. Một linh mục Hindu lội bì bõm dưới trời mưa ở Mumbai. Mưa trắng trời ở Mumbai trong bối cảnh khu vực này đã bị ngập sâu. Cảnh ngập lụt trên đường phố Kolkata. Dù phải mưu sinh trong điều kiện khó khăn, những người lao động vẫn bám trụ trên đường phố. Ngập lụt gây ra không ít bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của người dân Kolkata. Cảnh sát và tình nguyện viên đẩy một chiếc xe tải phát điện bị mắc kẹt giữa dòng nước ngập sau cơn mưa nặng hạt ở thành phố Mumbai. Người đàn ông mang chiếc vali qua đoạn đường ngập ở Mumbai. Người dân “ngâm chân” đứng chờ phương tiện giao thông công cộng ở Ahmedabad. Cuộc sống của những người lao động nghèo đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Người đàn ông cõng cậu bé lội qua một đoạn đường ngập sâu ở Agartala./.