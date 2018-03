Ảnh: Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hút hồn của phụ nữ Arab

Vẻ đẹp của phụ nữ Arab vừa là do di truyền, vừa là do cách họ chăm sóc bản thân. Nhan sắc và tình cảm nồng nàn của phụ nữ Arab đã đánh cắp biết bao trái tim đàn ông phương Tây và khiến phụ nữ Âu-Mỹ phải ghen tị. Phụ nữ Arab bẩm sinh có mái tóc đen bóng lộng lẫy, cặp môi đầy đặn và thân hình thon gọn. Phụ nữ Arab sở hữu cả gương mặt xinh lẫn thân hình đẹp với nhiều đường cong tuyệt mỹ. Nền văn hóa Arab cùng giáo lý đạo Hồi khiến những người phụ nữ Arab dâng trọn vẻ đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn cho chồng mình. Nữ giới Arab sinh ra với sứ mệnh trở thành người vợ chung thủy và người mẹ hiền nuôi dạy con thơ ngoan ngoãn và sùng đạo. Phụ nữ Arab Hồi giáo nhìn chung chỉ chịu lấy chồng cũng theo đạo Hồi. Do vậy, nếu bạn trót yêu một cô gái Hồi giáo Arab, bạn nên hoặc là quên tình yêu của mình đi hoặc cải đạo của mình theo Hồi giáo để có thể kết hôn với họ. Phụ nữ Arab có xu hướng trang điểm khá đậm, giúp họ thêm nữ tính và lôi cuốn. Phụ nữ Arab cũng thích phô bày vẻ đẹp ngoại hình của mình, nhưng đó thường là trong khuôn khổ của các bức tường nhà. Hiện nay khi định cư ở châu Âu hay Mỹ, nhiều cô gái Arab không còn đeo mạng che mặt nữa. Danh sách các nước mà phụ nữ được đánh giá là đẹp nhất trong thế giới Arab lần lượt là: UAE, Lebanon, Qatar, Marốc, Kuwait, Ai Cập, Tunisia, Bahrain, Jordan, và Saudi Arabia. Phụ nữ Arab còn nổi tiếng là duy trì được nét xuân sắc của mình trong nhiều năm. Kể cả khi đã sinh vài đứa con, phụ nữ Arab trông vẫn trẻ trung hấp dẫn. Một phụ nữ Arab biết cách để giữ cho cơ thể mình luôn tươi trẻ và thanh mảnh như con gái mười tám đôi mươi. Bí kíp giữ nhan sắc đó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ sử dụng nhiều loại dầu tự nhiên để dưỡng da. Ngoài ra, họ còn có thói quen đi spa để chăm sóc sắc đẹp, gần như là hàng ngày. Họ cũng tuân thủ chế độ ăn uống khoa học để gìn giữ dung nhan và hình thể. Một người đẹp gốc Trung Đông đoạt ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi nhan sắc ở Đức. Công chúa Ameerah Al-Taweel, vợ của hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal./.

