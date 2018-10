Ảnh: Những khối bê tông kỳ vĩ - Tượng đài Chiến tranh ở Nam Tư cũ

Tượng đài “Đồi tự do” ở Ilirska Bistrica, Slovenia, được xây năm 1965, do Janez Lenassi và Živa Baraga thiết kế. Tượng đài “Tay súng ngã xuống” ở Golubovci, Montenegro, được xây năm 1974 do Slobodan Boba Slovinić và Vukota Tupa Vukotić thiết kế. Bông hoa bê tông khổng lồ này là một tượng đài khác cũng mang tên “Đồi tự do” ở Bosnia-Herzegovina. Cấu trúc độc đáo sừng sững của 1 tượng đài trong Khuôn viên tưởng niệm Bratunac ở Cộng hòa Srpska, thuộc Bosnia-Herzegovina, được xây năm 1978, do Petar Krstić thiết kế. Tổ hợp tượng đài tưởng nhớ trận đánh Sutjeska ở thung lũng “Anh hùng” của Bosnia-Herzegovina mang hình dánh ấn tượng, nổi bật giữa không gian rừng núi hùng vĩ. Tượng đài “Cách mạng” do Dušan Džamonja thiết kế và được xây ở Mrakovica, một trong những đỉnh cao nhất của dãy núi Kozara ở Bosnia-Herzegovina. Tượng đài “3 nắm đấm” trong Khuôn viên tưởng niệm Bubanj ở Serbia. Tượng đài “3 nắm đấm” trong Khuôn viên tưởng niệm Bubanj ở Serbia. “Đền thờ Cách mạnh” hay tượng đài “Những người thợ mỏ đã ngã xuống” trên đồi Partisan ở Kosovo. Tượng đài “Cuộc cách mạng của người Moslavina” ở Croatia. Tượng đài “Những người lính ngã xuống” ở Sutjeska, Montenegro.

Tượng đài “Đồi tự do” ở Ilirska Bistrica, Slovenia, được xây năm 1965, do Janez Lenassi và Živa Baraga thiết kế. Tượng đài “Tay súng ngã xuống” ở Golubovci, Montenegro, được xây năm 1974 do Slobodan Boba Slovinić và Vukota Tupa Vukotić thiết kế. Bông hoa bê tông khổng lồ này là một tượng đài khác cũng mang tên “Đồi tự do” ở Bosnia-Herzegovina. Cấu trúc độc đáo sừng sững của 1 tượng đài trong Khuôn viên tưởng niệm Bratunac ở Cộng hòa Srpska, thuộc Bosnia-Herzegovina, được xây năm 1978, do Petar Krstić thiết kế. Tổ hợp tượng đài tưởng nhớ trận đánh Sutjeska ở thung lũng “Anh hùng” của Bosnia-Herzegovina mang hình dánh ấn tượng, nổi bật giữa không gian rừng núi hùng vĩ. Tượng đài “Cách mạng” do Dušan Džamonja thiết kế và được xây ở Mrakovica, một trong những đỉnh cao nhất của dãy núi Kozara ở Bosnia-Herzegovina. Tượng đài “3 nắm đấm” trong Khuôn viên tưởng niệm Bubanj ở Serbia. Tượng đài “3 nắm đấm” trong Khuôn viên tưởng niệm Bubanj ở Serbia. “Đền thờ Cách mạnh” hay tượng đài “Những người thợ mỏ đã ngã xuống” trên đồi Partisan ở Kosovo. Tượng đài “Cuộc cách mạng của người Moslavina” ở Croatia. Tượng đài “Những người lính ngã xuống” ở Sutjeska, Montenegro.