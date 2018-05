Ảnh: Nước Anh đếm ngược tới đám cưới của Hoàng tử Harry

Nhà thờ St George Chapel, Lâu đài Windsor được trang hoàng lộng lẫy cho đám cưới Hoàng gia sắp tới. Hình ảnh nhà thờ St George Chapel nhìn từ bên ngoài. Thiếp mời cho đám cưới Hoàng gia này đã được chuẩn bị xong từ tháng 3. Phillip Craddock có trụ sở tại London sẽ trang trí hoa cho đám cưới của Hoàng tử Harry. Người may mắn được cặp đôi Hoàng gia lựa chọn làm chiếc bánh cưới là Claire Ptak - chủ sở hữu tiệm bánh Violet nổi tiếng ở London. Hai chú ngựa Windsor Grey sẽ vinh dự đưa Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle diễu hành trước công chúng sau khi hôn lễ được tổ chức tại lâu đài Windsor. Martin Oates, người phục chế xe ngựa cao cấp của Hoàng gia Anh, đang lau chùi kỹ lưỡng cho cỗ xe Ascot Landau được dùng trong lễ cưới Hoàng tử Harry. Cỗ xe Ascot Landau từng được sử dụng trong lễ cưới của các thành viên khác của Hoàng gia Anh. Đội kèn Trumpet thuộc đội kỵ binh Household Cavalry sẽ đảm nhiệm phần nhạc lễ cho đám cưới. Đội kỵ binh Household Cavalry phục vụ trong hầu hết các sự kiện lớn của Hoàng gia Anh, do đó, mọi thứ đều phải được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, từ việc đánh bóng những chiếc mũ... ...cho tới đôi giày mà họ mang. Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle đã chọn nhà nhiếp ảnh Alexi Lubomirski tại New York làm người chụp ảnh chính cho đám cưới của mình. Công việc chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia bên ngoài Lâu đài Windsor đang được hoàn tất. Thành viên đội kỵ binh Household Cavalry đang thay móng cho những chú ngựa sẽ phục vụ trong đám cưới hoàng gia. Trang phục của đội kỵ binh Household Cavalry sử dụng trong lễ cưới Hoàng tử Harry đang được các thợ may hoàn tất. Thanh gươm của đội kỵ binh Household Cavalry cũng là chi tiết cần phải được chuẩn bị cẩn thận. Karen Gibson và dàn hợp xướng Vương quốc Anh sẽ biểu diễn trong lễ cưới của Hoàng tử Harry. James Vivian là người phụ trách âm nhạc cho lễ cưới tại nhà thờ St George Chapel. Đội Trumpet tại Hyde Park Barracks ở London. Các thành viên đội kỵ binh Household Cavalry diễn tập chuẩn bị cho lễ cưới bên ngoài Quảng trưởng Regimental./.

