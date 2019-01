Ảnh: Phong trào biểu tình Áo vàng ở Pháp diễn biến phức tạp

Hàng nghìn người biểu tình Áo vàng đã đổ về Paris ngày 5/1 trong đợt xuống đường đầu tiên năm 2019 nhằm phản đối chính phủ Pháp và gây sức ép với Tổng thống Emmanuel Macron. Những người biểu tình thậm chí đã đột nhập vào một tòa nhà chính phủ Pháp khiến phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux cùng với một số nhân viên khác phải rời đi bằng cửa sau, sau khi cửa trước đã bị phá hủy một phần. "Người bị tấn công không chỉ là tôi mà còn là thể chế này, nền dân chủ của chính phủ này", ông Griveaux nhận định trên kênh France TV. Một chiếc ô tô bốc cháy trên đường phố Paris ngày 5/1 trong cuộc đụng độ giữa phe Áo vàng chống chính phủ và lực lượng an ninh. Trước việc phong trào “Áo vàng” diễn biến bạo lực trở lại, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng chỉ trích những người biểu tình quá khích. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập lửa một chiếc ô tô đang bốc cháy trên đường phố Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ước tính khoảng 50.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình ngày 5/1. Cảnh sát chống bạo động Pháp triển khai lực lượng trên đại lộ Champs-Elysees trong cuộc xuống đường chống chính phủ của phe Áo vàng ngày 5/1. Những người biểu tình Áo vàng tập trung trước Nhà thờ Đức bà ở Paris. Phát ngôn viên chính phủ Griveaux kêu gọi người dân Pháp nên thể hiện quan điểm trong các cuộc thảo luận toàn quốc sắp tới thay vì "nói chuyện bằng bạo lực" trên đường. Những người biểu tình Áo vàng thu nhặt bất cứ thứ gì có thể để dựng lên những rào chắn ngăn chặn sự can thiệp của lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình tại Nantes, Pháp. Bắt đầu từ giữa tháng 11/2018, phong trào biểu tình Áo vàng không những không "hạ nhiệt" mà ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện tại, yêu sách chính của những người biểu tình Áo vàng là đòi Tổng thống Pháp Macron phải từ chức và để người dân được trực tiếp tham gia vào nhiều quyết sách của chính phủ hơn. Phong trào Áo vàng đã lan rộng sang các nước châu Âu, Canada và Israel khiến nhiều người lo ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ có thể xảy ra. Cảnh tượng ở Rouen - thành phố tây bắc nước Pháp trong đợt biểu tình chống chính phủ của phe Áo vàng ngày 5/1. Tính đến nay, khoảng 216 người biểu tình đã bị bắt giam và 4.500 người bị bắt giữ liên quan đến những cuộc xuống đường của phe Áo vàng trong năm 2018. Một người biểu tình Áo vàng bị cảnh sát bắt lại ở Rouen, Pháp ngày 5/1. Khung cảnh ở Paris ngày thứ Bảy (5/1) được phủ kín bởi những người biểu tình Áo vàng./. e3d55e9984a668e1c965bedf43e5c991/5c357a5e/2019_01_07/_TbhWhAgtlA/BieutinhAovangoPhapdienbienphuctap.mp4

