Ảnh: Phong trào không mặc quần dài giữa lạnh giá mùa đông Âu-Mỹ

Người dân tham gia sự kiện thường niên “đi tàu điện ngầm mà không mặc quần dài” ở thành phố New York (Mỹ) dù vẫn đang mùa đông. Người Israel ở Jerusalem cũng hưởng ứng phong trào này, vào ngày 7/1/2018. Các hành khách không mặc quần dài trên tàu điện ngầm trong màn nhảy flash mob ở Praha, Séc. Trên đông dưới hè, ở New York. Nam nữ đều tham gia sự kiện này. Cả mẹ lẫn con cùng tham gia “không mặc quần dài”. Tại đường hầm chuyển tiếp của hệ thống tàu điện ngầm ở Praha, Cộng hòa Séc. Hành khách không quần dài tại các máy rút tiền mặt (ATM) ở London, Anh. Vẻ hớn hở của những người tham gia sự kiện “không mặc quần dài khi đi tàu điện ngầm”, ở Berlin, Đức. Năm nay là năm thứ 17 sự kiện “không mặc quần dài khi đi tàu điện ngầm” này. Những người “không mặc quần dài” bên các hành khách nai nịt ấm áp từ đầu đến chân. Đây có lẽ là 2 cha con cùng hưởng ứng phong trào “không mặc quần dài” này. Sự kiện “không mặc quần dài khi đi tàu điện ngầm” lần đầu diễn ra vào năm 2002 ở New York. Khi ấy chỉ có 7 người tham gia. Trong ảnh là tàu điện ngầm ở Berlin. Đến nay đã có hàng chục thành phố trên thế giới có người tham gia. Năm 2006, tám người tham gia sự kiện này ở New York đã bị còng tay vì “hành vi gây lộn xộn” nhưng cáo buộc này sau đó đã được rút lại. Sự kiện cũng đã được tổ chức lần đầu ở Moscow vào tháng 1/2016. Trong ảnh là toa tàu điện ngầm ở Praha, Séc. Mục đích của phong trào này đơn giản chỉ là để mang lại tiếng cười cho người dân. Cặp đôi thanh niên tham gia sự kiện này trao nhau nụ hôn ở New York./.

