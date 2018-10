Ảnh: Thăm nơi tạo ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” của Triều Tiên

Hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong một lần viếng thăm nhà máy được đặt ở vị trí trang trọng ngay trong sân nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên, nhà máy được thành lập từ năm 1960. Hiện tại, nhà máy sản xuất được 300 loại sản phẩm khác nhau. Sản phẩm của nhà máy rất đa dạng, bao gồm sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, sản phẩm cho phụ nữ các lứa tuổi, sản phẩm dành cho nam giới và sản phẩm dành cho trẻ em… Tất cả các sản phẩm đều hướng tới tiêu chí: ổn định, an toàn, hiệu quả. Đại diện của nhà máy cho biết, các sản phẩm của nhà máy này thậm chí không thua kém bất kỳ loại mỹ phẩm hàng đầu thế giới nào khác. Đặc biệt, các thành phần hoàn toàn có nguồn gốc từ tự nhiên. Quang cảnh bên trong phòng điều hành dây chuyền sản xuất. Hai nữ công nhân tươi cười khi bắt gặp ống kính phóng viên hướng về phía họ. Nữ công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất vỏ hộp sản phẩm. Quy trình sản xuất khép kín của nhà máy cho ra sản phẩm hoàn thiện từ khâu chiết xuất, đóng chai, đóng gói, in nhãn mác… Ngoài mỹ phẩm, nhà máy cũng sản xuất các món đồ phụ kiện như túi xách, cọ trang điểm… Trong ảnh: công nhân đang kiểm tra chất lượng của chổi cọ. Công nhân may túi đựng mỹ phẩm. Nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng, đã được vinh dự đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm hai lần vào năm 2015 và năm 2017. Trong chuyến thăm nhà máy này hồi năm ngoái, ông Kim Jong-un đã ca ngợi các sản phẩm của nhà máy mang “đẳng cấp thế giới” và có bao bì “rất đẹp”. Hình ảnh về chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới nhà máy được treo ở vị trí trang trọng trong phòng truyền thống. Những sản phẩm vinh dự được lãnh đạo chạm vào trong chuyến thăm được trưng bày trong tủ kính. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nhà máy. Được biết, ngoài phục vụ cho nhu cầu trong nước, các sản phẩm của nhà máy còn được xuất đi Nga, Trung Quốc, Iran…/.

