Ảnh: Trục vớt máy bay trực thăng lao xuống sông giữa New York (Mỹ)

Chiếc máy bay trực thăng xấu số Liberty Helicopters được kéo lên từ sông Đông ở New York, vào ngày 12/3. Ảnh: Reuters. Có 5 người, bao gồm một lính cứu hỏa và một quay phim, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra vào đêm 11/3. Ảnh: Reuters. Một mảnh vỡ của trực thăng gặp nạn. Viên phi công đã gửi tín hiệu cấp cứu qua vô tuyến điện, thông báo động cơ ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters. Hai người đã thiệt mạng tại chỗ, ba người khác qua đời tại bệnh viện. Viên phi công may mắn chỉ bị thương do kịp thoát ra khỏi xác máy bay. Ảnh: Reuters. Thông tin sơ bộ cho hay, một chiếc túi của hành khách có thể đã vô tình kích hoạt nút ngắt nhiên liệu. Ảnh: Reuters. Thành viên Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ đang kiểm tra mảnh vỡ từ chiếc trực thăng. Ảnh: Reuters. Khoảnh khắc chiếc trực thăng chuẩn bị lao vào dòng nước của con sông giữa lòng thành phố New York. Ảnh: Twitter. Giây phút máy bay trực thăng chạm mặt sông. Ảnh: Reuters. Nước bắn lên khi máy bay tiếp nước. Đèn trên máy bay vẫn sáng. Cánh quạt máy bay chém xuống nước. Ảnh: Twitter. Máy bay trực thăng bắt đầu chìm vào nước. Đuôi và hệ thống phao cứu hộ của máy bay nhô trên mặt nước. Ảnh: Reuters. Hình ảnh chiếc trực thăng xấu số trước khi cất cánh. Ảnh: Eric adams. Trực thăng bay phía trên tượng Nữ thần Tự Do. Ảnh: Eric adams. Cảnh chiếc máy bay trực thăng chỉ vài phút trước khi nó rơi xuống sông Đông ở New York. Ảnh: Eric adams. ff4e5cf9270d2abf2c29a2f87a3bf3e6/5aab7bae/2018_03_13/1bk6qYJmfyo/truc_vot_truc_thang_New_York.mp4

