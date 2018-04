Ảnh: Vẻ đẹp long lanh gợi cảm của các kiều nữ Hàn Quốc sang Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bìa phải) gặp gỡ và nói chuyện với các nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có thành viên ban nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet, ở Bình Nhưỡng ngày 1/4. Ảnh: KCNA. Các thành viên ban nhạc nữ Hàn Quốc Red Velvet với vẻ ngoài nóng bỏng xuất hiện tại Bình Nhưỡng. Ban nhạc này góp phần tạo dựng trào lưu K-pop trong các năm qua. Ảnh: AFP. Toàn bộ 5 thành viên nữ của ban nhạc K-pop Red Velvet tạo dáng chụp ảnh trong một sự kiện âm nhạc châu Á tổ chức ở Hong Kong hồi tháng 12/2017. Ảnh: Reuters. Các ca sĩ Red Velvet nhí nhảnh trên mạng xã hội. Ảnh: Red Velvet. Các cô gái gợi cảm trong ban nhạc Red Velvet tạo dáng tại sân bay quốc tế Gimpo, Seoul, Hàn Quốc trước khi bay sang Triều Tiên, vào ngày 31/3. Ảnh: EPA. Trong số 5 thành viên ban nhạc Red Velvet, chỉ có 4 người tham gia chuyến biểu diễn lần này ở Triều Tiên. Ảnh: AFP. Các nữ nghệ sĩ trẻ vẫy tay chào, chuẩn bị lên máy bay. Ảnh: AFP. Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn ở Triều Tiên đợt này còn bao gồm cả nhóm nhạc K-pop mang tên Girls Generation. Đây là bức ảnh chụp ban nhạc này khi họ ở Mỹ năm 2014. Ảnh: AFP. Ban nhạc nữ Red Velvet phát biểu với truyền thông trước khi bay qua Hoàng Hải sang Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Seohyun, một biểu tượng của K-pop, chuẩn bị cất cánh để bay thẳng từ Seoul sang Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters. Chuyến bay nói trên chỉ mất một tiếng đồng hồ. Trong ảnh, ca sĩ Seohyun đã có mặt tại Bình Nhưỡng và chuẩn bị “check in” tại khách sạn ở đây. Ảnh: Yonhap. Thành viên nhóm nhạc Red Velvet cũng đã tới khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh: EPA. Đoàn Hàn Quốc (gồm ca sĩ, vũ công, võ sĩ, và nhà báo...) chụp ảnh lưu niệm sau khi hạ cánh xuống Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA. Nhân viên khách sạn Koryo ở trung tâm Bình Nhưỡng đón chào các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: EPA. Các nghệ sĩ Hàn Quốc đang tập dượt để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tại Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định, chuyến công diễn của các nghệ sĩ và võ sĩ Hàn Quốc ở Triều Tiên lần này là chiến dịch đáp trả cuộc “tấn công quyến rũ” trước đó của Triều Tiên trong kỳ Thế vận hội mùa Đông 2018. Ảnh: AP. Nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol, trưởng một đoàn nghệ thuật Triều Tiên, bắt tay Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan. Ảnh: Kyodo News. Các cư dân Bình Nhưỡng thưởng thức buổi biểu diễn nhạc hiếm hoi của các nghệ sĩ Hàn Quốc, được tổ chức tại nhà hát giữa lòng thủ đô Triều Tiên. Ảnh: Getty. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ trái sang) và người vợ (bìa trái) có mặt tại một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc vào tối 1/4. Chủ để buổi biểu diễn là “Mùa Xuân đang đến”. Ảnh: KCNA. Ông Kim Jong-un giơ tay chào trong khi ông Do Jong-hwan vỗ tay tại buổi hòa nhạc. Hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật này được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: EPA. Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jong-hwan cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hỏi ông về các bài hát được trình diễn. Ảnh: AFP. Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng có 1.500 chỗ ngồi là nơi tổ chức hòa nhạc vào hôm 1/4. Ảnh: AFP. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju chụp ảnh lưu niệm với các ca sĩ K-pop của Hàn Quốc. Ảnh: KCNA. bfbcf046e17822bbe81f2febaa1f536d/5ac4d6ac/2018_04_02/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/North_Korea_Kim_Jongun_attends_Pyongyangs_first_KPop_gig_in_13_years.mp4

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bìa phải) gặp gỡ và nói chuyện với các nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có thành viên ban nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet, ở Bình Nhưỡng ngày 1/4. Ảnh: KCNA. Các thành viên ban nhạc nữ Hàn Quốc Red Velvet với vẻ ngoài nóng bỏng xuất hiện tại Bình Nhưỡng. Ban nhạc này góp phần tạo dựng trào lưu K-pop trong các năm qua. Ảnh: AFP. Toàn bộ 5 thành viên nữ của ban nhạc K-pop Red Velvet tạo dáng chụp ảnh trong một sự kiện âm nhạc châu Á tổ chức ở Hong Kong hồi tháng 12/2017. Ảnh: Reuters. Các ca sĩ Red Velvet nhí nhảnh trên mạng xã hội. Ảnh: Red Velvet. Các cô gái gợi cảm trong ban nhạc Red Velvet tạo dáng tại sân bay quốc tế Gimpo, Seoul, Hàn Quốc trước khi bay sang Triều Tiên, vào ngày 31/3. Ảnh: EPA. Trong số 5 thành viên ban nhạc Red Velvet, chỉ có 4 người tham gia chuyến biểu diễn lần này ở Triều Tiên. Ảnh: AFP. Các nữ nghệ sĩ trẻ vẫy tay chào, chuẩn bị lên máy bay. Ảnh: AFP. Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn ở Triều Tiên đợt này còn bao gồm cả nhóm nhạc K-pop mang tên Girls Generation. Đây là bức ảnh chụp ban nhạc này khi họ ở Mỹ năm 2014. Ảnh: AFP. Ban nhạc nữ Red Velvet phát biểu với truyền thông trước khi bay qua Hoàng Hải sang Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP. Nữ ca sĩ Hàn Quốc Seohyun, một biểu tượng của K-pop, chuẩn bị cất cánh để bay thẳng từ Seoul sang Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters. Chuyến bay nói trên chỉ mất một tiếng đồng hồ. Trong ảnh, ca sĩ Seohyun đã có mặt tại Bình Nhưỡng và chuẩn bị “check in” tại khách sạn ở đây. Ảnh: Yonhap. Thành viên nhóm nhạc Red Velvet cũng đã tới khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh: EPA. Đoàn Hàn Quốc (gồm ca sĩ, vũ công, võ sĩ, và nhà báo...) chụp ảnh lưu niệm sau khi hạ cánh xuống Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA. Nhân viên khách sạn Koryo ở trung tâm Bình Nhưỡng đón chào các nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: EPA. Các nghệ sĩ Hàn Quốc đang tập dượt để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tại Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định, chuyến công diễn của các nghệ sĩ và võ sĩ Hàn Quốc ở Triều Tiên lần này là chiến dịch đáp trả cuộc “tấn công quyến rũ” trước đó của Triều Tiên trong kỳ Thế vận hội mùa Đông 2018. Ảnh: AP. Nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol, trưởng một đoàn nghệ thuật Triều Tiên, bắt tay Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan. Ảnh: Kyodo News. Các cư dân Bình Nhưỡng thưởng thức buổi biểu diễn nhạc hiếm hoi của các nghệ sĩ Hàn Quốc, được tổ chức tại nhà hát giữa lòng thủ đô Triều Tiên. Ảnh: Getty. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ trái sang) và người vợ (bìa trái) có mặt tại một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc vào tối 1/4. Chủ để buổi biểu diễn là “Mùa Xuân đang đến”. Ảnh: KCNA. giao lưu văn hóa-nghệ thuật này được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: EPA. Ông Kim Jong-un giơ tay chào trong khi ông Do Jong-hwan vỗ tay tại buổi hòa nhạc. Hoạt độngvăn hóa-nghệ thuật này được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: EPA. Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jong-hwan cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hỏi ông về các bài hát được trình diễn. Ảnh: AFP. Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng có 1.500 chỗ ngồi là nơi tổ chức hòa nhạc vào hôm 1/4. Ảnh: AFP. Hàn Quốc. Ảnh: KCNA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju chụp ảnh lưu niệm với các ca sĩ K-pop của. Ảnh: KCNA.