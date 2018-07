Ảnh: Xót xa khung cảnh tan hoang ở Nhật Bản sau trận mưa lũ lịch sử

Một cụ bà ngồi rửa sạch những đồ đạc còn sót lại trong ngôi nhà bị tàn phá bởi trận lụt lịch sử tại Mabi, tỉnh Okayama vào ngày 10/7. Người phụ nữ đứng thẫn thờ trước một đống rác lớn gồm nhiều món đồ bị hư hại sau khi trận lũ lịch sử quét qua vùng Kurashiki, Nhật Bản. Chiếc ô tô chìm trong bùn đất ở vùng Yanohigashi, gần tỉnh Hiroshima. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang nỗ lực để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt ở vùng Kumano, tỉnh Hiroshima. Hai người đàn ông ngậm ngùi an ủi nhau tại khu vực xảy ra lở đất khiến 3 người thiệt mạng sau khi cơn mưa lớn đổ xuống vùng tây nam Nhật Bản vào ngày 9/7. Những người đàn ông đang cố gắng nâng chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn đất lên. Lực lượng cứu hỏa cùng những chú chó cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích. Những người dân vùng lũ phải sơ tán tới một phòng tập thể hình tại Kurashiki, tỉnh Okayama. Quang cảnh vùng Kurashiki nhìn từ trên cao chìm trong biển nước. Hơn 50.000 nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Những người già được đưa lên thuyền để đến nơi an toàn bởi cả thành phố Kurashiki đều ngập trong nước lũ. Những chú chó cũng được sơ tán đến nơi an toàn. Một phụ nữ đi bộ qua những cánh đồng ngập nước ở vùng Mihara. Người dân phải dùng máy xúc để dọn dẹp bùn đất sau trận lụt. Hai vợ chồng người đàn ông này đang cố bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi dòng nước lũ bằng cách chặn những túi cát trước cổng. Một người cao tuổi được cứu sau khi thành phố Kurashiki ngập sâu do mưa lớn. Quang cảnh đường sá tiêu điều vùng Miraha sau trận lụt lịch sử. Cứu hộ bằng trực thăng. Cả một trường tiểu học chìm trong biển nước Một con tàu bị trật khỏi đường ray do mưa lớn xảy ra ở thành phố Karatsu vào ngày 7/7. Những người dân vùng lũ tại một khu sơ tán tạm thời ở thành phố Soja./.

