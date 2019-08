Báo Anh bình chọn Tokyo là thành phố an toàn nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng chỉ số thành phố an toàn 2019, Tokyo đạt 92 trên tổng điểm 100. Singapore đứng ở vị trí thứ hai với 91,5 điểm và một đô thị khác của Nhật Bản là Osaka, đứng thứ ba với 90,9 điểm.

Thành phố Tokyo. Ảnh: Travel Safe.

Chỉ số đánh giá “an toàn” được dựa trên 4 tiêu chí chính bao gồm: an ninh y tế, an ninh cơ sở hạ tầng, an toàn cá nhân và cả an ninh mạng. Theo báo cáo, Tokyo nhận được sự ghi nhận tích cực trong các lĩnh vực khác nhau như tỷ lệ tội phạm bạo lực, tỷ lệ lây nhiễm virus máy tính thấp và cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai.



Bảng xếp hạng năm nay bao gồm 60 thành phố trên khắp thế giới và Tokyo đã được đánh giá là thành phố an toàn nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2015 khi cuộc khảo sát bắt đầu./.