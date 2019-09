Bất ngờ với các quyết định vào phút chót thay đổi lịch sử thế giới

Trước khi phát biểu trước công chúng, Tổng thống Teddy Roosevelt đã chuẩn bị một tài liệu dày 50 trang và nhét vào túi áo ngực. Hành động tình cờ này đã cứu mạng Teddy Roosevelt khi sau đó một kẻ ám sát bắn vào ngực ông nhưng do viên đạn bị trúng vào bài diễn văn nên lực của nó đã giảm đi đáng kể. Sau sự cố trên, vị Tổng thống thứ 26 của Mỹ vẫn bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành bài phát biểu của mình, thậm chí với một mảnh đạn đang găm vào cơ thể ông.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ sẽ ném bom nguyên tử xuống thành Kokura ngay sau khi ném bom Hiroshima. Tuy nhiên, một thành viên trong phi hành đoàn tên là Kermit Beahan đã hủy bỏ quyết định này do có quá nhiều mây nên không thể quan sát được toàn bộ Kokura. Những đám mây đã "cứu" Kokura khỏi một thảm họa nhưng lại khiến Nagasaki trở thành lựa chọn thứ 2.

Thế giới nợ Stanislav Petrov một lời cảm ơn khi hầu như có rất ít người biết tới tên ông. Nếu không có Petrov, chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô đã bùng nổ và hủy diệt nhân loại. Ngày 26/9/1983, Petrov nhận nhiệm vụ giám sát hệ thống màn hình vi tính cảnh báo sớm nguy cơ sử dụng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ nhằm chống lại Liên Xô. Đột nhiên hệ thống phát ra 1 số tín hiệu báo động cho thấy Mỹ đã phóng tên lửa về phía Liên Xô, song Petrov đã không báo cáo với cấp trên bởi anh biết sẽ có những màn đáp trả khủng khiếp mà thế giới phải đối mặt. Sự ngần ngại của Petrov đã cứu nhân loại khỏi thảm họa hạt nhân khi sau đó hệ thống này được cho là đã phát ra cảnh báo giả do lỗi kỹ thuật.

Đại tá Johann Rall, chỉ huy đội quân Hessian tại Trenton, New Jersey sau khi nhận được một tin mật báo bằng tiếng Anh đã không đọc và đút vào túi áo do đang mải chơi cờ. Tuy nhiên, Johann Rall đã không còn cơ hội đọc nó bởi ngay sau đó, một cuộc giao tranh nổ ra và ông đã thiệt mạng. Sự kiện trên hiện vẫn còn lưu trong lịch sử nước Mỹ với tên gọi Trận chiến Trenton, cuộc chiến diễn ra ngày 26/12/1776, trong khuôn khổ Chiến tranh Cách mạng Mỹ, sau khi George Washington băng qua sông Delaware về hướng bắc Trenton, New Jersey./.