Bất ngờ với ô tô và robot tự chế của dân thường Trung Quốc

Một anh chàng đang thích thú lái chiếc xe ô tô thể thao tự chế chở gia đình mình trên con đường đất ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chiếc xe của anh Liu Fulong rất ấn tượng. Đó là một chiếc xe điện gỗ mang phong cách cổ điển. Ảnh chụp ở Shenyang, tỉnh Liêu Ninh. Nông dân Guo hơn 50 tuổi lái chiếc xe “hiệu Lamborghini” chở theo cậu con trai trên 1 con phố ở Zhengzhou, tỉnh Hà Nam (TQ). Guo dành 6 tháng và khoảng 821 USD để chế ra chiếc ô tô tặng con trai mình. Chiếc xe hầm hố tự chế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Xe được làm từ linh kiện của các xe ô tô đã qua sử dụng. Robot ngựa giúp anh Su Daocheng đi lại trên con phố ở Shiyan, tỉnh Hồ Bắc. Su mất 2 tháng để làm ra ngựa sắt cao 1,5m, dài 2m, và nặng 250kg, với 4 chân, 2 bánh. Ông Xu Zhiyun, 60 tuổi, đã dành tới hơn 2 năm để chế xong chiếc ô tô mini này. Xe có động cơ 77cc và 5 số. Xe đạp đi được trên nước – phát minh của anh Liu Wanyong. Xe đua “Công thức 1” lăn bánh trên đường. Anh em nhà Zhao đã chế ra chiếc xe này từ kim loại phế liệu. Còn đây là sáng chế valy "tự hành" của ông He Liang ở tỉnh Hồ Nam. Ông mất tới 10 năm để biến valy thành xe chạy bằng mô tơ. Nhà phát minh Tao Xiangli đã mày mò tự học để chế ra con robot có tầm vóc như người thật này. Robot điều khiển được từ xa. Xiangli đã chế robot bằng kim loại phế liệu và dây điện tử mua từ chợ đồ cũ. Xe mô tô 3 bánh tự chế của một công nhân 30 tuổi ở vùng Duy Ngô Nhĩ. Anh này làm việc tại nhà máy xử lý nước thải ở địa phương. Robot kéo xe. Nông dân Wu Yulu ham chế tạo robot từ tận năm 1986, sử dụng dây, thép, ốc vít và đinh tìm được ở các bãi rác. Bạn bè của nhà sáng chế Yang Zongfu cho biết anh đã mất 2 năm và chi tới 235.585 USD để chế tạo ra chiếc thuyền dạng quả cầu này. Thuyền đủ chỗ cho 3 người và đủ lương thực dùng trong thời gian dài. Zhang Yali, 49 tuổi, đang vận hành thử một chiếc xe đạp 3 bánh khổng lồ do anh và bạn bè tự chế. Người phụ nữ đang thử chiếc xe đạp một bánh khổng lồ của nhà phát minh Trung Quốc Li Yongli, tại một công viên ở thành phố Thượng Hải./.

