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Bhutan lập kỷ lục Guinness với 108 bảo tháp Phật giáo được dựng trong 9 giờ

Thứ Năm, 17:24, 05/11/2026
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VOV.VN - Bhutan vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận thành tích dựng 108 bảo tháp Phật giáo và hoàn thành các nghi lễ tôn giáo trong vòng 9 giờ tại thành phố Chánh niệm Gelephu.

 

Đây là kỷ lục về số lượng bảo tháp Phật giáo được dựng và thực hiện nghi lễ trong thời gian ngắn nhất, với sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên và các nhà sư. Trước đó, sự kiện diễn ra ngày 1/11, bắt đầu từ 3h sáng. Các tình nguyện viên được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 20 - 23 người, đồng loạt lắp dựng các bảo tháp tại những địa điểm được bố trí dọc sông Mau, thuộc thành phố Gelephu.

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108 bảo tháp Phật giáo được lắp dựng dọc sông Mau, thành phố Chánh niệm Gelephu, Bhutan. Ảnh: BBS Bhutan

Bảo tháp là công trình kiến trúc Phật giáo, thường được xây dựng để thờ phụng, tưởng niệm và thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật. Sau khi các bảo tháp được dựng xong, các nhà sư tiến hành nghi lễ cầu nguyện và ban phước theo truyền thống Phật giáo Bhutan. Toàn bộ quá trình dựng và thực hiện nghi lễ tại 108 bảo tháp được hoàn thành trong 9 giờ.

Theo đại diện Tổ chức Guinness Thế giới, để được công nhận kỷ lục, Bhutan phải hoàn thành ít nhất 85 bảo tháp cùng các nghi lễ theo quy định. Tuy nhiên, số lượng thực tế đạt 108 bảo tháp, vượt yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý, hoạt động này nằm trong dự án xây dựng Thành phố Chánh niệm Gelephu (Gelephu Mindfulness City), do Quốc vương Bhutan khởi xướng. Đây là dự án phát triển một trung tâm kinh tế mới, kết hợp thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo việc làm với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa Phật giáo.

Giới chức Bhutan kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm cơ hội việc làm, thu hút nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu ra quốc tế.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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