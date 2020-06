Bức ảnh 1,5 tỷ pixel lớn nhất và sắc nét nhất của thiên hà Tiên Nữ

Thứ 7, 06:55, 13/06/2020

VOV.VN - NASA từng công bố bức ảnh 1,5 tỷ pixel của thiên hà Tiên Nữ cho thấy hơn 100 triệu ngôi sao và hàng chục nghìn chòm sao trải dài 40.000 năm ánh sáng.

Kiều Anh/VOV.VN (biên tập)

Theo All Know How