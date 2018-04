Cận cảnh an ninh Nga bắt giữ điệp viên 2 mang Skripal làm cho MI6

Chân dung sĩ quan tình báo quân đội Nga Sergei Skripal, người về sau hợp tác với tình báo đối ngoại Anh (MI6) và bán cho họ thông tin mật về mạng lưới điệp viên Nga ở châu Âu. Ảnh: RTR. Skripal ban đầu gia nhập quân đội Nga, sau đó được điều về Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU). Thời kỳ làm tùy viên quân sự Nga tại Madrid (ảnh), ông đã lọt vào tầm ngắm của cả cơ quan tình báo Tây Ban Nha và tình báo Anh. Ảnh: Getty. Thời kỳ Liên Xô mới sụp đổ, kinh tế Nga vô cùng khó khăn. Đời sống của các sĩ quan tình báo quân sự cũng vậy. Và Skripal đã chấp nhận bán tin mật để có thêm tiền. Trong ảnh là hình ảnh Skripal sau này khi đang làm thủ tục ở sân bay. Việc Skripal làm cho tình báo nước ngoài cuối cùng vẫn bị bại lộ. Cơ quan an ninh Nga đã theo dõi sát sao ông. Nhân viên công vụ kiểm tra kỹ càng cả ví và phía trong áo của Skripal tại sân bay. Skripal bên túi đồ của mình. Ông làm trong ngành tình báo quân sự Nga cho đến năm 2000 và được thăng tới hàm Đại tá. Ông ta rút ra một vật gì đó, có vẻ như là thiết bị điện tử. Skripal sau đó đút thiết bị này vào một chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton. Năm 2004, khi đủ chứng cứ về hoạt động gián điệp chống Nga của Skripal, cơ quan an ninh Nga đã ra tay hành động, bắt giam ông này. Việc bắt giữ diễn ra bên ngoài nhà riêng của ông ở Nga vào năm 2004. Cơ quan an ninh Nga đã bố trí camera ghi lại cảnh này. Nhóm nhân viên an ninh Nga khống chế Đại tá tình báo Skripal. Một người trong số họ chuẩn bị trùm mũ lên đầu Skripal. Nhân viên an ninh Nga còng tay Skripal và dẫn ra chiếc xe ô tô đợi sẵn. Được biết, Skripal bị lộ do có một điệp viên Tây Ban Nha cung cấp thông tin về hoạt động của Skripal. Người đàn ông gần ống kính này có lẽ là đội trưởng của nhóm bắt giữ Skripal. Năm 2006, Skripal bị đưa ra tòa án quân sự để xét xử. Skripal bị nhốt trong lồng sắt. Đây có lẽ là một sĩ quan quân đội Nga có mặt tại phiên tòa. Một bóng hồng đang trao đổi với Skripal. Người phụ nữ này là luật sư của Skripal. Trong phiên tòa này, Skripal đã bị kết tội “phản quốc dưới hình thức làm gián điệp” và bị kết án 13 năm tù giam. Skripal và nữ luật sư vào cuối phiên tòa. Đến năm 2010, Skripal may mắn được Nga phóng thích trong cuộc trao đổi điệp viên bị bắt giữ giữa Nga và Mỹ. Phía Mỹ thả nữ điệp viên gợi cảm Chapman (bìa phải). Ảnh: ABC. Sau đó Skripal được Anh cấp quy chế tị nạn. Ông đã chuyển tới sống ở thành phố Sailsbury, Wiltshire, Anh. Trong ảnh là Sergey Skripal và cô con gái Yulia khi ở Sailsbury. Ảnh: Facebook. Cảnh sát Anh gác bên ngoài ngôi nhà mà Skripal tá túc, sau khi ông này và con gái bị đầu độc tại Anh vào ngày 4/3 – một vụ scandal gây ra khủng hoảng ngoại giao lớn giữa Nga và phương Tây. Ảnh: Getty. 4381efdc08e46490241e9b571bae1a33/5ad2040c/2018_04_12/1bk6qYJmfyo/An_ninh_Nga_bat_giu_diep_vien_Skripal.mp4

