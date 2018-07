Cận cảnh các nhà tù trên thế giới: Nơi xa hoa, nơi như địa ngục (P2)

Cơ sở phục hồi nhân phẩm Otago ở Milburn, New Zealand, được ví như khách sạn Milton Hilton, nơi tù nhân có thể thư giãn khi thụ án. Ở đây còn có cơ sở y tế và 1 thư viện. Nhà tù thành phố Quezon ở Philippines không lúc nào ngơi những cuộc chiến tranh giành không gian, nước uống và thức ăn. Thường có khoảng 160-200 tù nhân trong 1 buồng giam vốn xây cho 20 người. Tù nhân ngủ la liệt trên sàn xi măng, sân bóng rổ ngoài trời, cầu thang, dưới gầm giường hay những chiếc võng làm bằng chăn cũ. Nhà tù Evin ở Iran có nhiều phạm nhân là những người có học do đó nó được đặt biệt danh là “Đại học” Evin. Cơ sở Giam giữ của Liên Hợp Quốc (UNDU) được thành lập năm 1993 và nay thuộc Tòa án Hình sự Quốc tế. Đây là nơi giam giữ những người phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người hay tội ác chiến tranh trong cả quá trình xét xử lẫn thụ án. Các phòng giam đều có nhà vệ sinh, tắm rửa riêng và máy tính cá nhân để tự xem hồ sơ của mình, Họ cũng có phòng gym và được tự nấu ăn cho mình. Nhà tù bang San Quentin được thành lập tháng 7/1852 là nơi giam giữ lâu đời nhất ở California, Mỹ, nơi giam giữ hầu hết tử tù của bang. Neve Tirza là nhà tù duy nhất cho nữ giới ở Israel. Mỗi phòng giam rộng khoảng 13m2 đều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng cho khoảng 6 nữ tù nhân nhưng họ phải chia sẻ không gian ngủ. Trại giam hành chính tối cao của Mỹ (ADX Florence) là nhà tù liên bang có cấp độ an ninh cao nhất, đặt dưới chân núi Rocky gần Florence, Colorado. Thành lập năm 1994, đây là nơi biệt giam những tội phạm “quá nguy hiểm” đối với hệ thống nhà tù thông thường. Tù nhân ở trong những phòng giam được thiết kế riêng cho từng người và chỉ được ra ngoài 1 tiếng mỗi ngày để tắm rửa và vận động. Nhà tù nữ El Buen Pastor ở Bogota, Colombia có những phòng giam cho 2 người nhưng phải nhồi nhét 10 đến 20 người. Điều kiện vật chất kém nhưng nhà tù này cố gắng cải thiện tinh thần cho các nữ tù nhân bằng cuộc thi sắc đẹp hàng năm. Được gọi là “Alcatraz của Nga”, Đảo Petak là nơi giam giữ nhưng tội phạm nguy hiểm nhất nước này. Họ bị nhốt trong phòng giam 22 tiếng rưỡi mỗi ngày và chỉ được tiếp 2 người trong 1 năm. Không tù nhân nào thoát được khỏi đây vì nó được bao quanh bởi Hồ Trắng (White Lake) lạnh như băng quanh năm. Trung tâm Bois D’arcy ở Yvelines, Pháp là nơi giam giữ những người đang chờ xét xử hoặc tội phạm thụ án dưới 1 năm. Nhà tù Đảo Rikers ở New York được xem là 1 trong 10 nhà tù tệ nhất ở Mỹ. Lần gần đây nhất nhà tù này chịu làn sóng chỉ trích là năm 2015 khi một thiếu niên tên Kalief Browder tự tự sau 3 năm ở đây để đợi bị xét xử về tội trộm cắp. 2018 là năm đầu tiên số tù nhân ở đây giảm dưới 9.000 người và Mỹ đang có kế hoạch đóng cửa nhà tù này. Tại nhà tù San Pedro ở thủ đô La Paz của Bolivia, trật tự bên trong được duy trì bằng các “thủ lĩnh” được chọn qua những cuộc ẩu đả. Tù nhân phải “mua” phòng giam từ những tù nhân khác và người “giàu” nhất được ở khu “La Posta”, nơi có phòng tắm, bếp và ti vi với cái giá 1.500-1.800 đồng Boliviano. Nhà tù Dartmoor ở Princetown, Anh, là nơi giam giữ chủ yếu các tội phạm không bạo lực, giới cổ cồn trắng hay những kẻ tấn công tình dục. Nhà tù Vịnh Pelican ở thành phố Crescent, California, là nơi giam giữ những nam tù nhân bạo lực nhất của bang. Có tới 40% phạm nhân ở đây lĩnh án chung thân. Nhà tù Bordeaux ở Montreal, Canada, là nơi giam hơn 1.000 tù nhân thụ án dưới 2 năm. Có khoảng 1.200 tù nhân trong trại giam trung tâm Kashimpur ở Gazipur, Bangladesh. Altiplano là nhà tù an ninh cao nhất của Mexico ở Almoloya de Juarez với bức tường dày tới 1m. Nhà tù này được cho là không thể trốn thoát cho đến ngày 11/7/2015, khi "El Chapo" Guzmán tẩu thoát qua một đường hầm. Phạm nhân trong nhà tù Desembargador Raimundo Vidal Pessoa ở Manaus, Brazil, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy vì bạo lực khi có tới 4 người bị giết trong 1 cuộc nổi loạn năm ngoái. Cơ sở phục hồi nhân phẩm liên bang ở El Reno, Oklahoma, là nơi giam giữ khoảng 1000 tù nhân với mức an ninh trung bình./.

