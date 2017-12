Cảnh tượng tang tóc do bão mạnh Tembin gây ra khi càn quét Philippines

Nhân viên y tế Philippines kiểm tra thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét qua thị trấn Salvador, ở tỉnh Lanao del Norte province do ảnh hưởng của bão Tembin. Năm nào cũng có hàng chục trận bão đổ bộ vào Philippines và thường gây ra cảnh tượng đau lòng như thế này. Một viên cảnh sát Philippines đưa đi thi thể một em bé chết trong lũ. Nạn nhân tử vong vì lũ trong bức ảnh này là một bé gái mới 3 tuổi. Hình ảnh về mức độ phá hủy mà bão Tembin và lũ lụt đi kèm gây ra cho cơ sở hạ tầng ở Philippines. Cả một nhịp cầu bị nước lũ phá sập. Cho tới nay đã có tới 200 người tử vong và nhiều người khác mất tích do bão Tembin. Nhiều nạn nhân chết do nước lũ và lở đất trong và sau bão. Lực lượng cứu hộ phải đào bùn và đống đổ nát để tìm thi thể của nhiều nạn nhân. Một đoạn đường bộ bị nước lũ phá hủy. Có một nam giới thiệt mạng vì bị cá sấu ăn thịt khi ông này đang cố neo đậu chiếc thuyền của mình. Dân làng đang cõng một phụ nữ cao tuổi vượt qua dòng nước dữ ở Lanao del Norte, miền nam Philippines. Ảnh trích xuất từ video. Cư dân ở Kabacan, Bắc Cotabato, di chuyển qua nước lũ tới nơi an toàn hơn. Mực nước dâng cao. Bão Tembin đã gây ra mưa xối xả, kéo theo lũ lụt. Người dân địa phương hiện phải đối mặt với hậu quả nặng nề khi cơn bão quét qua. Người dân Philippines vượt lũ bằng bè tạm. Bè gỗ có thêm các chiếc phao để tăng độ nổi. Philippines thực sự là một rốn bão và lũ ở Đông Nam Á. Sử dụng mô tô nước để di chuyển trong lũ. Một số nạn nhân bị thương nằm tại hiện trường. e4210888e6d66ce97de42f1e5cf9ac07/5a42ff8e/2017_12_23/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/bao_tembin.mp4

