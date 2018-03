Chân dung những người nổi tiếng Mỹ bước chân vào lĩnh vực chính trị

Nữ diễn viên Cynthia Nixon nổi tiếng với vai diễn Miranda trong loạt phim đình đàm “Sex and the City”, đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Thống đốc New York (Mỹ). Ông trùm bất động sản và người nổi tiếng trên truyền hình Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Vận động viên thể hình và siêu diễn viên phim hành động Arnold Schwarzenegger đã làm thống đốc bang California (Mỹ) từ năm 2003 đến 2011. Ngôi sao hip-hop người Mỹ gốc Haiti Wyclef Jean đã đăng ký ra tranh cử Tổng thống ở Haiti vào năm 2010, nhưng ông đã bị loại do không đáp ứng được yêu cầu về nơi cư trú. Nữ diễn viên Stacey Dash, nổi tiếng với vai diễn trong phim Clueless, hiện đang ứng cử làm nghị sĩ Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2018 tới. Là một cây viết cho một kênh truyền hình, Al Franken đã trở thành một thượng nghị sĩ đại diện cho bang Minnesota (Mỹ) vào năm 2009. Ông từ chức vào năm 2018 do cáo buộc quấy rối tình dục. Diễn viên Hollywood Ronald Reagan đầu tiên làm thống đốc bang California, sau đó làm Tổng thống Mỹ giai đoạn 1981-1989. Jesse Ventura là một vận động viên vật chuyên nghiệp. Ông về sau làm thống đốc bang Minnesota (Mỹ) từ năm 1999-2003. Diễn viên Kal Penn làm quan chức phụ trách về quan hệ công chúng tại Nhà Trắng, từ 2009-2011. Nữ diễn viên Shirley Temple Black ra ứng cử làm nghị sĩ Quốc hội Mỹ vào năm 1967 nhưng không thành công. Bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Ghana vào năm 1974 và Tiệp Khắc vào năm 1989. Nam tài tử Clint Eastwood đã được bầu làm Thị trưởng Carnel, California, Mỹ vào năm 1986. Linda McMahon, cựu Chủ tịch điều hành của World Wrestling Entertainment, đã ra ứng cử với tư cách là đại diện của đảng Cộng hòa (Mỹ) trong các cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ trong năm 2010 và 2012. Bà được giao phụ trách vấn đề quản trị doanh nghiệp nhỏ dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ca sĩ nổi danh trong cuộc thi Americal Idol, Clay Aiken, ra tranh cử vào Quốc hội Mỹ vào năm 2014. Sonny Bono, thành viên ban nhạc Sonny & Cher, làm thị trưởng Palm Springs (Mỹ) từ năm 1988-1992. Ông được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 1994 và công tác tại đây đến khi qua đời. Jerry Springer là một người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình. Ông từng được bầu vào Hội đồng thành phố Cincinnati (Mỹ) vào năm 1971. Ông phải từ chức vào năm 1974 do thừa nhận mua dâm. Ông giành lại được ghế của mình vào năm 1975 và làm thị trưởng thành phố này trong năm 1977. Nổi tiếng với vai trò trong chương trình truyền hình Law & Order, Fred Thompson đã làm thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1994-2003./.

