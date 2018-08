Cháy rừng nhấn chìm nhiều khu vực ở California (Mỹ) trong biển lửa

Tại bang California, Mỹ, có 17 điểm cháy rừng. Đám cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử bang California này đã lan ra khu vực rộng gần 6000.00ha. Ảnh: Getty Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cánh rừng gần Lakeport hôm 2/8. Ảnh: AP Đám cháy rừng dữ dội gần Lakeport. Ảnh: AP Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà. Ảnh: Getty Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng khống chế đám cháy để lửa không bắt đến các ngôi nhà của người dân. Ảnh: AFP/Getty Đám cháy rừng năm nay tại California lan rộng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Getty Những người lính cứu hỏa đang theo dõi một chiếc trực thăng thả hóa chất chữa cháy xuống Thung lũng Scotts hôm 3/8. Ảnh: AP Hơn 13.000 lính cứu hỏa đang tham gia khống chế đám cháy rừng tại bang California. Ảnh: AP Hơn 2.300 nhân viên Lực lượng phòng vệ quốc gia Mỹ cũng được huy động tham gia đối phó với cháy rừng. Ảnh: AFP/Getty Một lính cứu hỏa đi cạnh hồ bơi của một căn nhà, nơi vừa được phun chất chống cháy. Ảnh: AP Người lính cứu hỏa giữa biển lửa. Ảnh: AFP/Getty Đến giữa trưa 7/8 (giờ địa phương) đám cháy rừng vẫn dữ dội và tiếp tục lan rộng. Ảnh: AFP/Getty Những cột khói lớn bao phủ vùng Cow Mountain. Ảnh: AP Máy bay rải chất chống cháy xuống khu vực gần Redding hôm 2/8. Ảnh: AFP/Getty Biển khói bao trùm chiếc trực thăng đang rải chất chống cháy. Ảnh: AP Trực thăng ném "bom nước" xuống đám cháy rừng. Ảnh: AFP/Getty Đám cháy rừng tại khu vực Carr và Ferguson, bang California được nhà du hành vũ trụ Alexander Gerst chụp từ ngoài không gian hôm 3/8. Ảnh: NASA Những khu vực bị cháy rụi sau đám cháy dữ dội. Ảnh: AP Cột khói khổng lồ bốc lên từ đám cháy rừng tại khu vực Carr. Bức ảnh được chụp từ một chuyến bay thương mại hôm 1/8. Ảnh: Getty Không chỉ tại Mỹ, cháy rừng dữ dội cũng bùng phát tại Hy Lạp và nhiều nước châu Âu. Ảnh: AFP/Getty Ngày 6/8, người dân tại Thung lũng Mùa Xuân, bang California, sơ tán do cháy rừng. Ảnh: AP Các nhà khoa học cảnh báo, cháy rừng bùng phát do tác động domino khi nhiệt độ trái đất tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp./.

Tại bang California, Mỹ, có 17 điểm cháy rừng. Đám cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử bang California này đã lan ra khu vực rộng gần 6000.00ha. Ảnh: Getty Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cánh rừng gần Lakeport hôm 2/8. Ảnh: AP Đám cháy rừng dữ dội gần Lakeport. Ảnh: AP Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà. Ảnh: Getty Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng khống chế đám cháy để lửa không bắt đến các ngôi nhà của người dân. Ảnh: AFP/Getty Đám cháy rừng năm nay tại California lan rộng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Getty Những người lính cứu hỏa đang theo dõi một chiếc trực thăng thả hóa chất chữa cháy xuống Thung lũng Scotts hôm 3/8. Ảnh: AP Hơn 13.000 lính cứu hỏa đang tham gia khống chế đám cháy rừng tại bang California. Ảnh: AP Hơn 2.300 nhân viên Lực lượng phòng vệ quốc gia Mỹ cũng được huy động tham gia đối phó với cháy rừng. Ảnh: AFP/Getty Một lính cứu hỏa đi cạnh hồ bơi của một căn nhà, nơi vừa được phun chất chống cháy. Ảnh: AP Người lính cứu hỏa giữa biển lửa. Ảnh: AFP/Getty Đến giữa trưa 7/8 (giờ địa phương) đám cháy rừng vẫn dữ dội và tiếp tục lan rộng. Ảnh: AFP/Getty Những cột khói lớn bao phủ vùng Cow Mountain. Ảnh: AP Máy bay rải chất chống cháy xuống khu vực gần Redding hôm 2/8. Ảnh: AFP/Getty Biển khói bao trùm chiếc trực thăng đang rải chất chống cháy. Ảnh: AP Trực thăng ném "bom nước" xuống đám cháy rừng. Ảnh: AFP/Getty Đám cháy rừng tại khu vực Carr và Ferguson, bang California được nhà du hành vũ trụ Alexander Gerst chụp từ ngoài không gian hôm 3/8. Ảnh: NASA Những khu vực bị cháy rụi sau đám cháy dữ dội. Ảnh: AP Cột khói khổng lồ bốc lên từ đám cháy rừng tại khu vực Carr. Bức ảnh được chụp từ một chuyến bay thương mại hôm 1/8. Ảnh: Getty Không chỉ tại Mỹ, cháy rừng dữ dội cũng bùng phát tại Hy Lạp và nhiều nước châu Âu. Ảnh: AFP/Getty Ngày 6/8, người dân tại Thung lũng Mùa Xuân, bang California, sơ tán do cháy rừng. Ảnh: AP Các nhà khoa học cảnh báo, cháy rừng bùng phát do tác động domino khi nhiệt độ trái đất tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp./.