Chiêm ngưỡng vẻ đẹp “nghẹt thở” của các tinh vân huyền ảo trong vũ trụ

Vẻ đẹp ngỡ ngàng của tinh vân Hoa uất kim hương (The Tulip in the Swan Nebula) trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Trải dài trên 70 năm ánh sáng, tinh vân xinh đẹp này nằm cách Trái Đất khoảng 8.000 năm ánh sáng./.