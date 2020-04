Chú vẹt nhún nhảy và hát theo điệu nhạc “We're All In This Together”

Thứ 6, 07:29, 01/05/2020

VOV.VN - Chú vẹt trắng tại Anh đã chiếm trọn trái tim hàng nghìn người xem trên Facebook khi biểu diễn bài We're All In This Together cực điêu luyện.

Hồng Anh/VOV.VN (biên tập)

Theo Daily Mail