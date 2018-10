Chùm ảnh: 1000 chú chó biểu tình phản đối Brexit ở Anh

Những người biểu tình phản đối Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) và những chú chó của họ đã tham gia vào một cuộc tuần hành mang tên Wooferendum ngay quảng trường trước tòa nhà Quốc hội ở London, Anh. Wooferendum là một cách ghép giữa tiếng sủa “woof woof” và chữ referendum, ám chỉ cuộc trưng cầu ý dân về Brexit. Những người tổ chức giải thích rằng, động vật ở Anh cũng có thể chịu ảnh hưởng khi nước này rời EU. Người biểu tình mang theo khẩu hiệu “citizen of Europe”, nghĩa là công dân châu Âu, như một cách khẳng định mong muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU). Ông Alastair Campbell, cựu Thư ký Báo chí văn phòng Thủ tướng Anh kiểm Giám đốc Truyền thông và Chiến lược cho cựu Thủ tướng Tony Blair trả lời phỏng vấn khi tham gia cuộc biểu tình Wooferendum. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Brexit của Anh và EU đang đàm phán liên tục từ nay cho đến khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 17-18/10. Hiện châu Âu đang chờ những thay đổi trong kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May vì trước đó, hôm 21/9, trong Hội nghị tại Salzburg (Áo), các nhà lãnh đạo châu Âu đã bác bỏ bản kế hoạch này. Theo giới quan sát, Anh có thể nhượng bộ một chút về vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland (Anh) và Cộng hòa Ireland. Anh và EU từng tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận “ly hôn” tại Hội đồng châu Âu vào ngày 18/10 tới hay muộn nhất là từ nay đến cuối năm. Dù vậy, một số nguồn tin cho rằng Thủ tướng Theresa May có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đưa thỏa thuận Brexit thông qua tại Quốc hội, bởi cơ quan lập pháp của Anh này sẽ nghỉ lễ Giáng sinh từ ngày 20/12-7/1. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019. Trong bối cảnh Thủ tướng Theresa May có thể không giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với kế hoạch Brexit, Công đảng đối lập của Anh cho biết sẽ vẫn để ngỏ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit. Trong cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại thành phố Salzburg của Áo hồi tháng 9, một số lãnh đạo Châu Âu lần đầu tiên công khai ủng hộ ý tưởng tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit tại Anh, trong đó có Thủ tướng Malta Joseph Muscat và Thủ tướng CH Séc Andrej Babis. Trước đó, Đại hội các Công đoàn Lao động Anh (TUC) hồi tháng 9 đã quyết định cho phép bỏ phiếu trưng cầu về Brexit./. 2257782b24148930afdb0721c5c557d8/5bc14ed0/2018_10_09/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Hundreds_of_dogs_hound_May_for_Wooferendum_on_Brexit.mp4

