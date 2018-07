Chung kết World Cup 2018: Kẻ thắng-người thua đều vỡ òa cảm xúc

Cổ động viên đội tuyển Pháp đổ về khu vực đại lộ Champs-Elysees, gần Khải Hoàn Môn để ăn mừng sau khi Pháp đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết FIFA World Cup 2018. Cổ động viên Croatia đốt pháo khói ăn mừng tại quảng trường chính ở thủ đô Zagreb. Dù không thể chạm tay vào cúp vàng World Cup 2018 nhưng với những gì đội tuyển Croatia đã thể hiện tại giải lần này, cổ động viên của họ hoàn toàn có lý do để mở tiệc ăn mừng. Người hâm mộ bóng đá Pháp mừng chiến thắng trước khu vực tháp Eiffel. Các cổ động viên Croatia trèo vào một đài phun nước ở khu vực quảng trường chính ở Zagreb để ăn mừng. Sau 20 năm chờ đợi, cuối cùng, người Pháp đã có thể một lần nữa giơ cao cúp vàng World Cup. Vòi phun nước khiến cuộc vui của các cổ động viên Pháp thêm phần thú vị. Đội tuyển Croatia đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời tại kỳ World Cup năm nay. Các cổ động viên của đội tuyển Pháp làm mọi cách để thể hiện tình yêu của họ đối với môn thể thao vua. Cổ động viên đội Pháp giơ tờ báo đưa tin về chiến thắng của đội nhà ở World Cup 1998 để động viên tinh thần các cầu thủ trong trận chung kết World Cup 2018. Biển người tập trung tại khu vực quảng trường chính ở thủ đô Zagreb, Croatia để xem truyền hình trực tiếp trận chung kết World Cup 2018. Cổ động viên Pháp trên khán đài trước khi trận đấu Pháp-Croatia diễn ra. “Rừng cờ” ở một khu vực cổ động viên Pháp tập trung để cùng theo dõi những diễn biến trận đấu. Người hâm mộ bóng đá Pháp vui đùa ở một đài phun nước. Cổ động viên Pháp và cổ động viên Croatia thể hiện tình đoàn kết. Cổ động viên đội tuyển Pháp giơ chiếc áo đấu in tên cầu thủ Mbappe – cầu thủ trẻ thi đấu cực kỳ ấn tượng của đội Pháp tại World Cup 2018. Khát khao chờ đợi của các cổ động viên Pháp sau 20 năm đã được các cầu thủ đền đáp xứng đáng. Mức độ cuồng nhiệt với bóng đá của người hâm mộ Pháp không hề thua kém so với người hâm mộ Croatia. Không khí trước trận chung kết World Cup 2018 ở thủ đô Zagreb. Không khí bóng đá lan tới cả những bãi biển ở Pháp. Chiến thắng khiến người hâm mộ bóng đá Pháp vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc. Những chú gà trống Gô-loa đã cất cao tiếng gáy đầy kiêu hãnh tại FIFA World Cup 2018. Dáng vẻ yêu kiều của một nữ cổ động viên Croatia xinh đẹp. Đội tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch World Cup 2018. Dù thua nhưng các cổ động viên Croatia không có lý do để buồn phiền vì các cầu thủ thân yêu của họ đã vượt xa mọi kỳ vọng nơi quê nhà. Giây phút đầy lãng mạn của cặp đôi cổ động viên đội tuyển Pháp trên khán đài sân vận động. Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên cũng là lúc hàng trăm ngàn người hâm mộ tại thủ đô Paris đổ dồn về khu vực Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Élysées ăn mừng chiến thắng. Quốc ca Pháp, những tiếng gáy quen thuộc của chú gà trống cất lên rộn ràng ở khắp nơi. Thất bại trước đội tuyển Pháp nhưng đội tuyển Croatia vẫn giành chiến thắng trong tim các cổ động viên nước nhà. Một cổ động viên Croatia giương cao quốc kỳ ở khu vực Quảng trường Đỏ. Cổ động viên Croatia cùng nhau ca hát trong sân vận động khi trận đấu chuẩn bị diễn ra./. 2804ded82c7a68f1d42589463aecea54/5b4ed26b/2018_07_16/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/France_fans_celebrate_opening_goal_in_World_Cup_final.mp4

