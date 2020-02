Công nhân nhà xác làm việc cật lực để hỏa táng người chết vì nCoV

Các công nhân tại các lò hỏa táng ở thành phố Vũ Hán – tâm của dịch virus corona chủng mới (nCoV) bùng phát thời gian qua tại Trung Quốc và lan ra thế giới, cho hay khối lượng công việc của họ đã tăng đáng kể trong các ngày gần đây, khi họ phải thường xuyên chuyển thi thể ra khỏi các bệnh viện và nhà dân.

Một bệnh nhân nằm trên xe cáng tại bệnh viện Hồng Thập Tự Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 25/1/2020. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, một công nhân như vậy đã miêu tả thời gian làm việc kéo dài của mình để ứng phó với tình trạng số lượng tử thi phải hỏa thiêu gia tăng đột ngột trong thành phố.



Theo một đoạn video của một công nhân làm việc tại một nhà tang lễ ở Vũ Hán, có tới hơn 10 thi thể nằm trên xe cáng đang xếp hàng để được hỏa táng.

Một số cư dân mạng khác đã chia sẻ các clip video do họ tự quay khi ở trong các bệnh viện khác nhau tại Vũ Hán, ghi cảnh các thi thể đang đợi để được chuyển từ bệnh viện tới nhà tang lễ.

Do các nhân viên nhà xác không biết chắc ai là người tử vong do virus corona nên họ chủ động mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang để tự ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Làm việc 24/7

Vũ Hán có 3 nhà tang lễ lớn ở khu vực trung tâm, các nhà tang lễ này được trang bị lò hỏa thiêu. Thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đề ngày 1/2/2020 yêu cầu rằng những ai chết do virus corona sẽ không thể mai táng mà phải được đem hỏa thiêu ngay lập tức (nhằm tiêu diệt virus, ngăn ngừa lây lan – ND).

Vì nCoV bùng phát, Sở Dân chính Vũ Hán đã giao nhà tang lễ Hankou xử lý thi thể của những người được xác định là chết do nCoV, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhà tang lễ Wuchang và nhà tang lễ Qingshan được giao chú ý tới những ca tử vong do viêm phổi cấp và những người chết nghi do virus corona.

Một công nhân tại một nhà thiêu ở Vũ Hán nói vào hôm 4/2 rằng anh và đồng nghiệp của mình đã phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày một tuần kể từ ngày 28/1/2020. Anh cho biết, nhóm của anh đã kiệt sức và phải lao động trong tình trạng thiếu các trang thiết bị cần thiết như túi đựng tử thi, quần áo bảo hộ, và khẩu trang.

Một nam giới tên là Yun nói với trang tiếng Trung Quốc của tờ Epoch Times: “Kể từ ngày 28/1, 90% nhân viên chúng tôi phải làm việc 24/7... Chúng tôi không thể về nhà”. Nhân vật này làm việc tại nhà tang lễ Caidian, một trong 4 cơ sở như vậy ở ngoại ô Vũ Hán.

“Chúng tôi cần thêm nhân lực”, Yun cho biết.

Đường phố Vũ Hán trống trơn do dịch virus corona. Ảnh: AFP.

Trong khi đó vẫn có thêm thi thể được đưa tới nhà tang lễ mỗi ngày.

Yun kể tiếp: “Chúng tôi cần thu lượm các thi thể khi họ (bệnh viện, các khu dân cư, và gia đình người quá cố) gọi cho chúng tôi. Hàng ngày, chúng tôi cần ít nhất 100 túi dùng để đựng thi thể”.

Cơ sở của Yun được yêu cầu tiếp nhận tử thi từ bệnh viện Vũ Hán Đồng Tế, bệnh viện Vũ Hán số 13, bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn mới xây, và vài bệnh viện nhỏ khác, cũng như từ các cư dân có nguyện vọng sử dụng dịch vụ tại cơ sở của anh.

Yun cho biết anh có nói chuyện với đồng nghiệp ở các nhà tang lễ Vũ Hán khác và thấy những người này cũng bị ngập trong công việc. Anh nói: “Tất cả các buồng thiêu của Vũ Hán làm việc suốt 24 giờ”.

Người công nhân này cho hay, các nhân viên làm nghề này chỉ có thể ngồi nghỉ trên ghế và chợp mắt khi nào có thể. “Chúng tôi không thể dừng lại vì chúng tôi không thể để các thi thể ở bên ngoài trong thời gian dài”.

Các nhân viên còn gặp vấn đề là thiếu thiết bị bảo hộ.

“Chúng tôi chuyên vận chuyển thi thể - chúng tôi không thể ăn uống lâu, nhằm giữ gìn đồ bảo hộ, bởi vì hễ cứ ăn uống hay đi vệ sinh, chúng tôi lại buộc phải cởi đồ bảo hộ ra mà quần áo bảo hộ thì không thể mặc lại một khi đã qua sử dụng”.

Yun cũng cho biết, các nhân viên khác tại nhà tang lễ, như khối lễ tân, mặc áo mưa thay đồ bảo hộ để tự bảo vệ bản thân.

Đau lòng trước những gì được chứng kiến

Yun tâm sự, anh rất đau lòng khi thấy rất nhiều thi thể và nhiều thành viên gia đình của nạn nhân nCoV không thể nhìn họ lần cuối.

Theo các quy định mới của chính quyền Trung Quốc, nhân viên nhà tang lễ tiếp nhận thi thể rồi đem hỏa thiêu mà không thông báo cho gia đình các nạn nhân, nhằm tránh để người thân của họ tiếp xúc với thi thể và có nguy cơ nhiễm virus.

Yun nói tiếp: “Khi các gia đình tới đây, họ có thể trả chi phí hỏa táng và nhận lại tro cốt”.

Tại bệnh viện, người thân của người quá cố cũng bị cấm tới xem các tử thi.

Nhà tang lễ Wuchang

Guyu Lab, một trang tin độc lập, đã phỏng vấn một công nhân tại nhà tang lễ Wuchang có nhiệm vụ nhận thi thể từ bệnh viện và nhà dân kể từ ngày 26/1.

Công nhân Huang nói trên trang tin này vào hôm 3/2: “Tất cả nhân viên nam tại nhà tang lễ chúng tôi có nhiệm vụ nhận và di chuyển thi thể, còn nhân viên nữ thì trả lời điện thoại, khử trùng nhà tang lễ, v.v... Chúng tôi làm việc 24, và rất là mệt”.

Huang cho hay nhà tang lễ nơi anh làm việc không có thiết bị đủ để khử trùng tẩy uế cơ sở của mình. Và các công nhân phải tái sử dụng các bộ đồ bảo hộ vì không có bộ mới. Họ phải đeo tạm kính của người đi bơi vì họ không có kính bảo hộ đúng nghĩa. Họ còn phải đeo 2 lớp găng nylon (loại dùng 1 lần) vì họ không có găng cao su.

Huang than thở: “Chúng ta làm việc căng quá rồi. Thực sự cần sự giúp đỡ từ bên ngoài”./.