Cuộc sống người dân Mỹ đảo lộn vì đợt đóng cửa chính phủ kỷ lục

Những hàng dài người đứng xếp hàng tại cửa kiểm tra an ninh ở sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa một phần. Kể từ năm 1976 đến nay, đã có 20 lần Chính phủ Mỹ phải đóng cửa và đây là lần dài nhất trong lịch sử. Một nhân viên của Cục An ninh Vận tải Mỹ lau nước mắt sau khi nhận đồ ăn từ cửa hàng Lankeview Pantry ở Chicago, Illinois ngày 14/1. Hầu hết người dân Mỹ đều đổ lỗi cho Tổng thống Trump về tình trạng Chính phủ đóng cửa trong khi các chuyên gia cảnh báo về tác động tiêu cực của việc này đến nền kinh tế. Một nhân viên của Vườn Quốc gia Furloughed dọn dẹp tuyết trên các bậc thang ở khu vực Đài Tưởng niệm Lincoln trong ngày đóng cửa thứ 24 của Chính phủ. Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang đẩy ngành du lịch ở Wasshington vào khó khăn khi nhiều địa điểm tham quan phải đóng cửa và rác thì ùn ứ không có người dọn dẹp. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (giữa) cùng với các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ giơ các bức chân dung của những cử tri bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa Chính phủ ngay trước Tòa nhà Quốc hội ở Washington ngày 16/1. Một nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát đeo một tấm huy hiệu cho thấy cô là một nhân viên chính phủ khi đứng xếp hàng mua đồ ăn tại Nhà bếp World Central ở Washington. Việc Chính phủ đóng cửa một phần đã khiến 800.000 nhân viên Mỹ không được trả lương. Tổng thống Trump đã tiếp đãi đội bóng bầu dục Clemson Tigers bằng bữa tiệc đồ ăn nhanh do ông tự chi tiền khi đầu bếp Nhà Trắng nghỉ làm vì Chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuyết rơi ở Nhà Trắng trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do bất đồng trong việc thông qua ngân sách. Cher Muzyk, người tham gia cuộc biểu tình yêu cầu chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa ngày 11/1 ở Washington, đứng cùng 2 người con sinh đôi trước cửa nhà mình với khẩu hiệu "Đóng cửa Chính phủ của ông Trump là cuộc khủng hoảng của gia đình tôi".. Các nhân viên chính phủ bị cho nghỉ phép và gia đình của họ tại một bữa ăn cộng đồng miễn phí ở trường Trung học Blair tại Silver Spring, Maryland ngày 11/1. Cuộc thảo luận bàn tròn về an ninh biên giới và an toàn cộng đồng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo các bang, các địa phương và các cộng đồng ở Phòng Nội Các trong Nhà Trắng ở Washington. Matt Westrich - một nhân viên trong Sở Thuế vụ Mỹ phát biểu trong một cuộc biểu tình phản đối tình trạng đóng cửa Chính phủ trước tòa nhà Liên bang tại Ogden, Utah ngày 10/1. Khu cắm trại Furnace Creek trong Vườn Quốc gia Death Valley ở California đóng cửa do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Một người giơ biển với dòng chữ "800.000 người không được trả lương" trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng đóng cửa Chính phủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhân viên thuộc lực lượng Tuần tra Biên giới tại thành phố McAllen, bang Texas thị sát khu vực biên giới phía Nam tiếp giáp với Mexico ngày 10/1/2019. Tổng thống Trump có bài phát biểu trên truyền hình tại bàn làm việc của ông trong Phòng Bầu Dục về vấn đề di cư và biên giới phía nam nước Mỹ trong ngày đóng cửa thứ 18 của Chính phủ. Các nhân viên chính phủ liên bang và những người biểu tình trong cuộc diễu hành phản đối đóng cửa Chính phủ ngày 10/1. Một người phụ nữ giơ cao biển hiệu "Hãy để tôi làm công việc của mình" trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tê liệt một phần vì bất đồng về ngân sách giữa Quốc hội và Tổng thống. Hai người leo núi đi bộ trên một con đường đã bị dừng hoạt động vì chính phủ đóng cửa tại Vườn Quốc gia Arches ở bang Utah. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Jared Huffman (trái) và Jackie Speier (giữa) nói chuyện với một người ủng hộ ông Trump bên ngoài Nhà Trắng. Việc chính phủ dừng hoạt động đã khiến rác ùn ứ khắp nơi mà không có người dọn dẹp. Hai cha con đứng bên ngoài một bảo tàng đã đóng cửa vì chính phủ dừng hoạt động ở Washington./.

