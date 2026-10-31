Đại học Nhật Bản tổ chức thành công cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ 20



Cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ 20 của Đại học Ngoại ngữ Kanda thu hút 20 thí sinh đến từ 7 trường đại học danh giá của Nhật Bản. Các thí sinh tranh tài ở 2 hạng mục chính là ngâm thơ và hùng biện theo nhiều chủ đề, với độ khó khác nhau dành cho từng nhóm.

Thí sinh Nishimoto Gento đoạt giải nhất hạng mục ngâm thơ với bài thơ Ông đồ.

Ở hạng mục ngâm thơ, bài thơ “Ông đồ” của tác giả Vũ Đình Liên và “Chồi biếc” của tác giả Xuân Quỳnh được lựa chọn, còn ở hạng mục hùng biện, các thí sinh thể hiện hiểu biết và trình độ tiếng Việt qua những chủ đề liên quan ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Một điểm gây chú ý là trong số các thí sinh năm nay, có thí sinh Tomos Paul Isaacs đến từ nước Anh - quốc gia sở hữu thứ ngôn ngữ cả thế giới sử dụng, nhưng lại chọn tiếng Việt làm ngành học chính.

Tomos chia sẻ: “Em học tiếng Việt vì em rất thích ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam và để kết nối sâu sắc hơn với các bạn Việt Nam”.

Thí sinh Tomos Paul Isaacs đến từ UK đoạt giải nhất hạng mục hùng biện.

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Ashizawa Shingo cho biết các cuộc thi hùng biện tiếng Việt là điểm nhấn trong quá trình giảng dạy, phổ biến tiếng Việt tại Nhật Bản, khi nhu cầu học tiếng Việt ngày một tăng cao.

Ông Ashizawa cho biết: “Hiện nay, không chỉ người Nhật có nhu cầu cho con mình học tiếng Việt, mà ngay cả người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản và các cặp vợ chồng Việt - Nhật cũng muốn con mình học tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi muốn thông qua việc giảng dạy tiếng Việt để đóng góp cho sự giao lưu giữa các doanh nghiệp, cũng như các địa phương hai nước”.

Khuôn viên Đại học Ngoại ngữ Kanda.

Ban lãnh đạo Đại học ngoại ngữ Kanda cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc thi hùng biện tiếng Việt, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu trong việc phổ biến ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản.

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