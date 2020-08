Đức tổ chức hòa nhạc đông người nhằm nghiên cứu nguy cơ lây lan dịch Covid-19

Nhằm nghiên cứu các nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe con người trong một sự kiện được tổ chức trong nhà có đông người tham gia trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, các nhà khoa học Đức đã tổ chức 3 buổi hòa nhạc, với các điều kiện y tế khác nhau.

Biểu diễn nhạc thời Covid-19. Ảnh: BBC.

Khoảng 1.500 tình nguyện viên hoàn toàn khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 18 đến 50 đã đăng ký tham gia. Dù con số thực tế này chỉ bằng 1 phần 3 con số dự kiến ban đầu song các nhà tổ chức cho biết, họ hoàn toàn hài lòng với kết quả này.



Buổi biểu diễn có tên gọi “Khởi động 19” do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tim Bendzko đảm nhiệm được tổ chức trong cùng 1 ngày với mức độ giãn cách khác nhau. Tất cả người tham gia đều được xét nghiệm trước Covid-19, được cung cấp khẩu trang và thiết bị đo khoảng cách giãn cách. Các nhà tổ chức cũng sử dụng cả khử khuẩn huỳnh quang nhằm xác định những bề mặt mà khán giả đụng tới nhiều nhất.

Theo đó, buổi hòa nhạc đầu tiên diễn ra trong điều kiện không có biện pháp an toàn vệ sinh nào được thực hiện. Buổi hòa nhạc thứ 2 có các điều kiện an toàn vệ sinh cao hơn đi kèm một số biện pháp giãn cách xã hội. Buổi hòa nhạc thứ 3 chỉ có một nửa số người tham gia so với buổi hòa nhạc thứ nhất và người tham gia phải đảm bảo giãn cách mỗi người cách nhau 1,5 mét.

Dự án nhận được khoản tài trợ trị giá 990.000 euro, tương đương hơn 1 triệu USD từ chính quyền 2 bang ở Đức là Saxony-Anhalt và bang Saxony nhằm mở đường cho việc nối lại các sự kiện thể thao và âm nhạc và các hội chợ thương mại trong tương lai, qua đó góp phần giảm thiểu các nguy cơ lây bệnh khi các sự kiện này diễn ra. Dự kiến, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong mùa Thu này.

Nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh Đức đang ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 cao kỷ lục kể từ cuối tháng 4 vừa qua. Chỉ trong vòng 24 giờ qua có hơn 2 nghìn ca lây nhiễm được ghi nhận tại Đức, nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 232.000 người./.