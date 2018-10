Ghé thăm các quán cafe mèo trên khắp thế giới

Quán cafe mèo có tên "Vườn hoa mèo" tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Điểm chung lớn nhất của những quán cafe này là sự xuất hiện của những nhân viên "mèo" với công việc duy nhất là để khách đến cưng nựng vuốt ve. Quán cafe mèo sang chảnh Le Cafe Des Chats tại Paris, Pháp. Mèo ở khắp nơi là hình ảnh đặc trưng tại bất cứ quán cafe mèo nào. Đây là quán Calico Shinjuku tại Tokyo, Nhật Bản. Thông thường các quán cafe chính là nhà ở của những chú mèo. Và đích thị chủ nhân những quán cafe này là một "catperson"- người yêu mèo. Hình ảnh mèo ở khắp mọi nơi tại quán Cafe Mèo Brooklyn tại New York, Mỹ. Meow Parlour là quán cafe mèo đầu tiên tại New York, Mỹ. Quán cafe còn có thêm lớp học yoga mèo thu hút rất đông học viên. Vì chính quyền New York cấm phục vụ đồ ăn tại những nơi có nuôi động vật, nên Meow Parlour đơn giản là nơi những người yêu mèo nhưng không có điều kiện nuôi mèo tại nhà đến để thư giãn và chơi cùng lũ mèo. Bạn cũng có thể nhận nuôi một chú mèo từ quán cafe này. Những nhân viên mèo tại quán Neko No Niwa ở Boat Quay, Singapore. Quán cafe mèo Lady Dinah's Cat Emporium ở London, Anh. Đây cũng là quán cafe mèo đầu tiên tại London và cũng là nhà của 15 chú mèo xinh xắn. Quán Crazy Cat Cafe, tại Milan, Italy. Quán mang phong cách Italy đặc trưng và chỉ phục vụ bữa giữa giờ và bữa tối. 20 chú mèo tại quán cafe Caturday Cat ở Bangkok, Thailand rất nghịch ngợm. Thú vui tao nhã vừa ăn vừa ngắm mèo tại quán Le Chat Touille, ở Saint-Gilles, Bỉ. Cafe mèo Nurri tại Tallinn, Estonia. Những chú mèo được nhận nuôi từ các trung tâm cứu hộ động vật, được tiêm phòng vaccine và được gắn micro-chip để bảo vệ. Cafe mèo La Gatoteca tại Madrid, Tây Ban Nha. Cafe mèo được phục vụ tại Kocia Kawiarnia Kociarnia tại Krakow, Ba Lan. Quán cafe mèo Kissakahvila Purnauskis đậm "chất mèo" tại Tampere, Phần Lan. Giống mèo không lông quý tộc tại quán Cats Republic ở St.Petersburg, Nga. Quán KitTea tại San Francisco, California, Mỹ. Quán còn có lớp yoga và không gian quán mang lại sự thư giãn tối đa cho mọi vị khách. Ly cafe được trang trí với hình bàn chân mèo tại quán Cafe mèo Budapest tại Hungary. Chú mèo ngủ bình yên bên một vị khách tại quán Pee Peé Katzencafe ở Berlin, Đức. Mèo đã thực sự thống trị trái đất như cái tên Catmosphere - Bầu không khí mèo của quán cafe tại Sydney, Australia. Nhân viên mèo tại quán Maison De Moggy ở Edinburgh, Scotland sẵn sàng phục vụ quý khách./.

Nhân viên mèo tại quán Maison De Moggy ở Edinburgh, Scotland sẵn sàng phục vụ quý khách./.