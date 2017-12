Giá rét bao trùm Bắc Mỹ, nhiệt độ xuống âm 50°C với tuyết rơi kỷ lục

Hiện hàng trăm nghìn người sống trong khu vực này đang phải hứng chịu tình trạng không có điện. Tuyết dày ở Canada. Ảnh: Shuttercock.

Đã có một người vô gia cư bị chết vì lạnh ở thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio. Thi thể của người này được phát hiện vào sáng 29/12 tại một trạm xe bus ở trung tâm thành phố. Nền nhiệt độ ở tiểu bang phía Bắc nước Mỹ ban ngày luôn ở mức âm 10 độ C và giảm sâu xuống âm 15 độ C vào ban đêm. Trong khi đó, tại thành phố Minot, tiểu bang Bắc Dakota, nhiệt độ đo được ngày 27/12 có những lúc là âm 21 độ C.

Chính quyền bang New York cảnh báo, đợt lạnh này có thể kéo dài tới ngày 2/1. Riêng ở khu vực phía Bắc của bang, nhiệt độ ngày hôm nay có thể giảm sâu xuống âm 40 độ C. Thời tiết lạnh giá cũng đi kèm với lượng tuyết rơi kỷ lục.

Ở quận Erie, cách không xa Thác Niagara ở sông Niagara, biên giới tự nhiên với Canada, lượng tuyết rơi trong 48 giờ qua lên tới 1,5m. Chính quyền địa phương đã phải thiết lập tình trạng khẩn cấp cho phép huy động mọi phương tiện cần thiết nhằm tránh nguy cơ các vụ tai nạn có thể xảy ra. Trong khi người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà và chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Một số người dân chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Năm nào tôi cũng được chứng kiến tuyết rơi, những chưa bao giờ nhiều như hôm nay. Chỉ trong hơn 1 ngày qua mà lượng tuyết rơi xuống đã lên tới 135cm và dự báo sẽ còn tiếp tục.

“Đi ra đường vào thời tiết như thế này là rất khó khăn. Tôi đã bị kẹt ở đây quá lâu do lượng tuyết rơi dày.”

Theo số liệu từ các cơ quan thời tiết của Mỹ, việc tuyết rơi tới 86cm vào ngày Giáng sinh là một kỷ lục đối với thành phố, vượt xa mức 51cm hồi tháng 11/1956. Trong 2 ngày 25 và 26 vừa qua, lượng tuyết đo được là 1,5m, cũng phá kỷ lục của năm 1958. Trong suốt 1 tháng qua, lượng tuyết dày 245cm cũng vượt qua mọi thống kê của các năm, làm cho tháng 12 trở thành tháng tuyết rơi nhiều nhất trong lịch sử của quận Erie.

Trong khi đó, tại Canada, nhiệt độ ở khu vực phía Bắc thành phố Ontario dự báo sẽ giảm sâu xuống âm 50 độ C trong ngày hôm nay. Chính quyền liên bang cũng cảnh báo một đợt lạnh mới từ Bắc cực sẽ tràn vào các tỉnh Quebec, Ontario, Manitoba và Alberta trong những ngày tới, có thể gây ra những nguy cơ về sức khỏe. Theo cơ quan này, nhiệt độ năm nay đã giảm từ 10 đến 20 độ C so với mức trung bình hàng năm vào mùa này.

Thời tiết giá lạnh, cùng với những cơn gió mạnh thổi vào lên tới 120 km/h cũng khiến gần 160.000 ngôi nhà ở tỉnh miền Đông Nova Scotia bị cắt điện./.