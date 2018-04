Hành trình đi tìm mái ấm của chú chó có khuôn mặt xấu xí nhất thế giới

Beaux sinh ra với khuôn mặt méo mó do quá trình mang thai của mẹ chú, và đó là nguyên nhân khiến Beaux phải chịu cuộc sống bị “ghẻ lạnh”. Vì có khuôn mặt méo mó, những người chủ cũ không thể bán chú, do đó họ bỏ mặc Beaux. Beaux đã phải chịu cuộc sống bị "ghẻ lạnh, hắt hủi" như vậy tới 5 năm. Một nhóm giải cứu vật nuôi địa phương đã cố gắng can thiệp nhưng không thành. Sau đó, Jamie Hulit, "thiên thần hộ mệnh" của Beaux xuất hiện. Jamie đã nao lòng trước tình cảnh bị bỏ mặc của Beaux. Jamie nói "Tôi muốn Beaux có một ngôi nhà thực sự, đó là lý do tôi đã nhận nuôi Beaux từ chủ cũ". Jamie cho biết, cô đồng cảm với Beaux vì thuở bé cô cũng được nhận làm con nuôi và hiểu cảm giác bị "hắt hủi" từ gia đình này đến gia đình khác. Giờ thì Beaux đã thực sự có “mái ấm” của mình, trở thành “em trai” của một chú chó khác có tên là Riley. Bên gia đình mới, cuộc sống của Beaux luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Beaux ngồi trên xe của Jamie "đi hóng gió". Hai “anh em” Beaux và Riley đều được nhận nuôi và trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Beaux rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Sự ấm áp là điều mà chú chưa từng có với những người chủ cũ. Jamie cùng Beaux và Riley. Beaux thảnh thơi trên bãi cỏ. Beaux bên người bạn mới. Cuộc sống của Beaux giờ đây ngập tràn niềm vui./.

