Hành trình vượt 5.000km tại Australia của cô gái xinh đẹp người Pháp

Ngay từ khi còn trẻ, đam mê khám phá đã chảy trong máu của cô gái người Pháp Le Gouvello. Ở tuổi 22, cô đã cưỡi ngựa vượt Mông Cổ và đi xe 3 bánh từ Siberia đến Paris. Cung đường 5.330km dọc Bicentennial National mà Le Gouvello đã vượt qua bắt đầu từ Healesville ở Victoria và kết thúc tại Cooktown, Queensland. Kể từ khi cung đường này được mở năm 1988, cô là người thứ 38, người phụ nữ thứ 2 hoàn thành chặng đường đầy gian nan này. Đáng chú ý, cô là người duy nhất vượt quãng đường này với cùng những chú ngựa theo cô từ điểm xuất phát. Trên hành trình hơn 5.000km này, Le Gouvello chỉ mang theo 3 chú ngựa và một chú chó hết mực trung thành với chủ. Ba chú ngựa Roxanne, Cooper và River được cô mua và phải trải qua huấn luyện tới hơn 9 tháng trước khi lên đường. Chặng đường hơn 5.000km này vượt qua rất nhiều khu vực hiểm trở, rất may cả Le Gouvello và 3 chú ngựa cùng chú chó Fox đều đến đích an toàn, không hề bị thương. Bù lại, Le Gouvello được trải nghiệm những cảnh sắc đẹp mê hồn dọc chuyến đi. Tuy nhiên, có những đoạn đường rất khó vượt qua, Le Gouvello phải xuống đi bộ và dắt 3 chú ngựa dò dẫm từng bước một. Do không thể mang quá nhiều nước, ở mỗi chặng đường, Le Gouvello lại phải đi tìm nước cho mình và 3 chú ngựa. Có những lúc, cô phải đi cố thêm tới vài km trong tình trạng mệt mỏi, kiệt quệ mới tìm ra chỗ có nước. Sau khi tìm được nước, cô sẽ chủ động tìm chỗ nghỉ ngơi. Le Gouvello rất yêu 3 chú ngựa của mình. Cô cho biết, nhờ có chúng mà cô mới có thể vượt qua quãng đường đầy gian nan này. Le Gouvello cũng rất quan tâm đến Fox- người bạn đường trung thành canh gác, đánh hơi trước những hiểm nguy cho cô chủ. Le Gouvello thường chọn những nơi cắm trại có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp làm động lực để có thể mạnh mẽ tiến bước vào sáng hôm sau. Ngay khi thức dậy, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, cô lại tiếp tục hành trình của mình. Trên cung đường dài hơn 5.000km ấy, cô không hề cảm thấy cô độc bởi đã có những bạn đường tuyệt vời... ... sẵn sàng chia sẻ với cô mọi khoảnh khắc đáng nhớ nhất./.