Hệ thống giao thông công cộng tốt thứ 9 ở châu Á, vì sao Jakarta vẫn tắc đường?

Tạp chí Time Out năm ngoái đã xếp hạng Jakarta có hệ thống giao thông công cộng tốt thứ 9 ở châu Á. Không phủ nhận mạng lưới giao thông công cộng đang mở rộng đã giúp việc di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn so với những năm trước. Chính quyền thành phố cũng liên tục có các biện pháp khuyến khích việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, tắc đường vẫn là bài toán chưa giải quyết được triệt để tại Jakarta.

Nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì nhiều nơi không có vỉa hè dành cho người đi bộ

Đánh giá về nguyên nhân, một số chuyên gia cho rằng hệ thống giao thông vẫn chưa có sự đồng đều, thiếu tính kết nối tại một số khu vực. Việc đi lại giữa Nam và Tây Jakarta tương đối dễ dàng, trong khi việc đến Bắc Jakarta khó khăn hơn, với những khoảng trống kết nối khác trên khắp thành phố.

Nếu xe buýt, đường sắt đô thị, tàu điện nhẹ (LRT) và tàu điện ngầm (MRT) tạo thành các tuyến giao thông chính của Jakarta, thì xe angkot (xe bus nhỏ), dịch vụ Mikrotrans và các tuyến trung chuyển khác kết nối hành khách giữa các nhà ga và nhà hoặc nơi làm việc của họ. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn trên đường cao tốc làm chậm hoạt động của xe buýt, trong khi xe lam nhỏ được đánh giá chạy không đều đặn và bị cấm ở một số tuyến phố chính. Do đó, việc mở rộng và cải thiện dịch vụ trung chuyển rất quan trọng để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Time Out xếp hạng Jakarta có hệ thống giao thông công cộng tốt thứ 9 ở châu Á

Ngoài ra, không gian đường phố được đánh giá chưa hợp lý khi 70% diện tích dành cho xe cộ, người đi bộ phải tự xoay xở trong phần không gian còn lại, với nhiều tuyến phố không có vỉa hè, người đi bộ phải đi trên các mặt đường giao thông hư hỏng hoặc ổ gà.

Một người dân Jakarta chia sẻ: "Vì nhiều đoạn đường không có vỉa hè, tôi buộc phải đi bộ dưới lòng đường. Ở nhiều nơi, đường sá xuống cấp nghiêm trọng, tôi phải đi trên những ổ gà hoặc rãnh cống nguy hiểm. Do đó, tôi rất cân nhắc việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì trạm xe buýt khá xa trường học của tôi".

Khí hậu Jakarta cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm đi lại, với những ngày nắng gắt hay mưa lớn. Việc nâng cấp hạ tầng thuận tiện cho người đi bộ sẽ khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn.

Hiện cũng có một số giải pháp để thúc đẩy giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông ở Jakarta bao gồm đề xuất thu phí sử dụng phương tiện cá nhân trong giờ cao điểm. Chính quyền tỉnh đã thử nghiệm một số chính sách tương tự trước đây, nhưng người dân cũng đã có cách thích nghi "theo những cách không ngờ tới". Chính sách "3 trong 1" trước đây, yêu cầu ít nhất 3 hành khách trong một xe, đã dẫn đến sự xuất hiện của dịch vụ chở khách cá nhân. Gần đây hơn, quy định biển số xe chẵn lẻ đã được liên kết với việc một số hộ gia đình mua thêm xe thứ hai. Vì vậy, đề xuất thu phí giờ cao điểm được cho rằng nên miễn trừ xe máy, có thể khuyến khích nhiều người dùng xe máy hơn là ô tô, giảm tắc nghẽn trong giờ cao điểm.

Đồng thời, nếu việc thu phí tắc nghẽn làm giảm số lượng phương tiện cá nhân trên đường, Jakarta cũng cần mở rộng dịch vụ xe buýt và mạng lưới đường nhánh, đặc biệt là ở các khu dân cư chưa được tiếp cận đầy đủ.

Jakarta vẫn đối mặt với tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng

Việc thúc đẩy hình ảnh giao thông công cộng cũng cần được tăng cường hơn để giúp nâng cao nhận thức của người dân. Các bộ phim về Jakarta có thể khắc họa nhiều hình ảnh các nhân vật sử dụng tàu điện ngầm MRT hoặc tuyến xe buýt, tạo nên một nét văn hóa thường nhật của người dân thủ đô.