Hình ảnh ấn tượng về các dòng thác đóng băng ở Mỹ và Canada

Nước chảy quanh những khối băng hình hình thành trên thác Mỹ (ở New York) nằm trong cụm 3 thác Niagara, nhìn từ phía lãnh thổ Canada. Du khách chụp ảnh selffie bên băng và tuyết phủ lên một lan can gần tháp Horseshoe ở Canada. Băng tuyết trên bờ thác Horseshoe ở Canada. Bức không ảnh chụp bên lãnh thổ Mỹ về thác Niagara. Cặp đôi chụp ảnh thác qua lan can. Màu băng trắng xóa. Băng tuyết tạo nên các hình thù kỳ thú. Dòng nước chưa đóng băng ở giữa, xung quanh là nước đóng băng. Nhiệt độ dưới âm độ C đã làm đóng băng cả thác lớn. Người cha giúp con trai đeo găng tay trong chuyến thăm tháp Niagara ở Canada. Tháp Niagara nhìn từ mạn trái. 36b51015d90e70df8a36d8d57db35fd3/5c4aa664/2019_01_23/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/thac_nigara.mp4

