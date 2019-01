Hình ảnh châu Âu tê liệt vì tuyết rơi dày

Bão tuyết càn quét châu Âu trong mấy ngày vừa qua đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị mắc kẹt tại khu vực núi Alps, hàng trăm chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến. Ảnh: DW Theo thống kê sơ bộ, hầu hết số người thiệt mạng là do lở tuyết xảy ra tại Na Uy, Thụy Sĩ, Áo, Đức, và Roumania. Ảnh: DW Tuyết rơi dày 1,5m, thậm chí tới 3m, đã được ghi nhận tại các vùng núi miền Bắc của nước Áo. Ảnh: DW Hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại các làng quanh các khu trượt tuyết trong tình trạng thiếu lương thực và mất điện. Ảnh: DW Chính quyền Áo cảnh báo những người trượt tuyết không đến các khu vực dốc và không lái xe ô tô trừ trường hợp cấp bách. Ảnh: DW Giới chức Đức đã đóng cửa một số tuyến đường và xe lửa trên khắp vùng Bavaria do tuyết rơi dày và các trường học trong khu vực cũng đã bị đóng cửa vì lý do thời tiết. Ảnh: EPA Một chiếc xe tải bị lật do tuyết rơi dày ở Muensingen, miền nam nước Đức. Ảnh: Sky News Một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe nôi qua đường dưới trời tuyết rơi dày ở Bratislava, Slovakia. Ảnh: AP Dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày khắp Châu Âu, những nước ở khu vực núi cao sẽ triển khai các đội cứu hộ và trực thăng ở vùng núi để sẵn sàng cứu hộ trong trường hợp cần thiết. Ảnh: AP Các tài xế xe tải đang hỗ trợ nhau khi một chiếc xe bị mắc kẹt do tuyết rơi dày ở khu vực Holzkirchen, miền nam nước Đức. Ảnh: AP Xe dọn tuyết hoạt động không ngừng nghỉ, đảm bảo xe cộ có thể lưu thông. Ảnh: AP Những chiếc xe bị tuyết phủ trắng xóa ở một bãi đậu xe của Bratislava, Slovakia. Các công nhân đang nỗ lực dọn tuyết ở Spitzingsee, Đức. Ảnh: AP Tại các khu vực vùng núi miền Bắc nước Áo, tuyết rơi dày tới 3m. Trong ảnh: một người đàn ông đang cố dọn tuyết phủ trên xe ô tô của mình ở Ramsau am Dachstein, Áo. Nguồn: Getty Tại Hà Lan, thời tiết cực đoan khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam bị hoãn và hủy trong ngày 8/1. Ảnh: Getty. Nhiều trường học trên khắp châu Âu đã phải đóng cửa vì tuyết rơi dày. Ảnh: DW Một người đàn ông dọn tuyết trên mái nhà ở Filzmoos, Áo. Ảnh: Getty Tuyết rơi dày khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Getty Dự báo tuyết vẫn tiếp tục rơi dày tại châu Âu trong vài ngày tới. Ảnh: Getty 22d4ea40c93253c87314a77c3aad3061/5c384235/2019_01_09/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Bao_tuyet_can_quet_chau_Au.mp4

Tại Hà Lan, thời tiết cực đoan khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam bị hoãn và hủy trong ngày 8/1. Ảnh: Getty. Nhiều trường học trên khắp châu Âu đã phải đóng cửa vì tuyết rơi dày. Ảnh: DW Một người đàn ông dọn tuyết trên mái nhà ở Filzmoos, Áo. Ảnh: Getty Tuyết rơi dày khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Getty Dự báo tuyết vẫn tiếp tục rơi dày tại châu Âu trong vài ngày tới. Ảnh: Getty