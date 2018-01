Hình ảnh người dân Mỹ vật lộn trong bão tuyết lạnh giá kỷ lục

Một cụ già khó nhọc bước đi trong đám tuyết cao ngang hông. Ảnh: Getty Images Một chiếc xe lội qua nước và đá trên đường Beach Road ở Boston. Ảnh: Reuters Thủ đô Washington D.C ngập chìm trong tuyết trắng. Ảnh: AFP Tuyết phủ kín đường cao tốc Sunrise. Ảnh: Getty Images Tuyết phủ kín khuôn mặt một người vô gia cư ở Boston. Ảnh: Getty Images Sảnh đi tại sân bay John F Kennedy vắng lặng vì mưa tuyết quá dày. Ảnh: Getty Images Nước đóng thành băng trước cửa một ngôi nhà ở New Jersey. Ảnh: Getty Images Đoàn người lái xe trượt tuyết trên Đường 112 ở New York. Ảnh: Getty Images Người phụ nữ khó nhọc bước đi trên Đường 145 tại New York. Ảnh: Reuters Nhiều cửa hàng tại Maryland bị đóng cửa do mưa bão quá lớn. Ảnh: Getty Images Nhiều chiếc xe chìm ngập trong tuyết tại Maryland. Ảnh: Getty Images Nước đóng băng tại cảng New Haven. Ảnh: Getty Images Một phụ nữ bước đi trong mưa tuyết tại Nhà ga trung tâm Avenue-Barclays ở New York. Ảnh: Getty Images Khuôn mặt tím tái vì lạnh giá của một người đàn ông đi trong bão tuyết ở New York. Ảnh: AFP Đoàn tàu đi trong bão tuyết tại Patchogue, New York. Ảnh: Ảnh: Getty Images Người phụ nữ kéo lê đám hành lý đi trong mưa tuyết tại Boston. Ảnh: Getty Images Một chiếc máy dọn tuyết làm nhiệm vụ trên đại lộ Nantasket. Ảnh: Ảnh: Getty Images Một người nép mình trong mưa tuyết tại Patchogue ở New York. Ảnh: Getty Images Gió lạnh thổi tung tuyết và cát trên bờ biển ở New Jersey. Ảnh: Getty Images Một chiếc xe lầm lũi đi trong bão tuyết tại đường liên bang số 95 gần Greenwich, Connecticut. Ảnh: AFP 876f3e41160730f82692274eae9a4426/5a51b934/2018_01_05/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Snow_Struggles_in_New_York_City__The_New_York_Times.mp4

Một cụ già khó nhọc bước đi trong đám tuyết cao ngang hông. Ảnh: Getty Images Một chiếc xe lội qua nước và đá trên đường Beach Road ở Boston. Ảnh: Reuters Thủ đô Washington D.C ngập chìm trong tuyết trắng. Ảnh: AFP Tuyết phủ kín đường cao tốc Sunrise. Ảnh: Getty Images Tuyết phủ kín khuôn mặt một người vô gia cư ở Boston. Ảnh: Getty Images Sảnh đi tại sân bay John F Kennedy vắng lặng vì mưa tuyết quá dày. Ảnh: Getty Images Nước đóng thành băng trước cửa một ngôi nhà ở New Jersey. Ảnh: Getty Images Đoàn người lái xe trượt tuyết trên Đường 112 ở New York. Ảnh: Getty Images Người phụ nữ khó nhọc bước đi trên Đường 145 tại New York. Ảnh: Reuters Nhiều cửa hàng tại Maryland bị đóng cửa do mưa bão quá lớn. Ảnh: Getty Images Nhiều chiếc xe chìm ngập trong tuyết tại Maryland. Ảnh: Getty Images Nước đóng băng tại cảng New Haven. Ảnh: Getty Images Một phụ nữ bước đi trong mưa tuyết tại Nhà ga trung tâm Avenue-Barclays ở New York. Ảnh: Getty Images Khuôn mặt tím tái vì lạnh giá của một người đàn ông đi trong bão tuyết ở New York. Ảnh: AFP Đoàn tàu đi trong bão tuyết tại Patchogue, New York. Ảnh: Ảnh: Getty Images Người phụ nữ kéo lê đám hành lý đi trong mưa tuyết tại Boston. Ảnh: Getty Images Một chiếc máy dọn tuyết làm nhiệm vụ trên đại lộ Nantasket. Ảnh: Ảnh: Getty Images Một người nép mình trong mưa tuyết tại Patchogue ở New York. Ảnh: Getty Images Gió lạnh thổi tung tuyết và cát trên bờ biển ở New Jersey. Ảnh: Getty Images Một chiếc xe lầm lũi đi trong bão tuyết tại đường liên bang số 95 gần Greenwich, Connecticut. Ảnh: AFP