Jakarta cân nhắc kéo dài kế hoạch làm việc tại nhà để chống ô nhiễm

Để giảm số lượng phương tiện trong thành phố và cải thiện chất lượng không khí, chính quyền Jakarta đã yêu cầu một nửa số công chức làm việc tại nhà vào tháng trước trong kế hoạch dự kiến ​​kéo dài đến ngày 11/10 tới.

Tuy nhiên Quyền Thống đốc Jakarta Heru Budi Hartono cho biết chính quyền đang xem xét mở rộng hệ thống làm việc từ xa cho các công chức ít nhất cho đến khi mùa mưa bắt đầu, theo dự đoán của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) Indonesia sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Song, trước khi gia hạn, chính quyền thành phố sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống làm việc từ xa để hạn chế ô nhiễm không khí.

Thủ đô Jakarta đối mặt với tình trạng khói mù bao phủ thành phố. Nguồn: AFP

Chính quyền Jakarta cũng sẽ lắp đặt máy phun sương, do Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) sản xuất, trong các tòa nhà thuộc sở hữu của cơ quan thành phố để giúp làm sạch không khí.

Chất lượng không khí đang suy giảm ở thủ đô được cho là do mùa khô kéo dài và đang ngày càng trầm trọng hơn do tác động của phương tiện giao thông và khí thải công nghiệp. Các nhà chức trách đã cố gắng làm mưa nhân tạo nhưng kế hoạch này không khả quan do thiếu mây ở Jakarta. Thay vào đó, chính quyền đã cho phun sương từ một số tòa nhà cao tầng và các con đường lớn trong thành phố. Các quan chức cho rằng phun sương là một giải pháp thay thế ở quy mô vi mô và các thử nghiệm cho thấy có thể làm giảm đáng kể ô nhiễm không khí ở khu vực xung quanh.

Chính quyền Jakarta đang nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng trong những tuần gần đây, sau khi liên tục bị xếp hạng trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Tháng trước, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã thành lập một đội đặc nhiệm để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở khu vực Jakarta. Nhóm đã thử nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng khói bụi bao phủ thành phố, từ tiến hành kiểm tra khí thải phương tiện cho đến kiểm soát các doanh nghiệp gây ô nhiễm không khí.

Chính phủ cũng đã quyết định đóng cửa một số nhà máy điện trong nhà máy nhiệt điện than Suralaya ở Cilegon, Banten. Tuy nhiên, bất chấp những biện pháp này, chất lượng không khí của Jakarta hầu như không được cải thiện.