Khám phá vẻ đẹp của Quần thể hang động Ajanta (Ấn Độ)

Thứ Hai, 10:09, 16/03/2026

VOV.VN - Quần thể hang động Ajanta là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nằm ở bang Maharashtra, đây là một quần thể hang động được chạm khắc trên đá, nổi tiếng với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Quần thể này là một phần quan trọng của di sản văn hóa và nghệ thuật của Ấn Độ.

Tọa lạc ở lưng chừng núi, bên dưới là dòng sông Waghur uốn khúc theo hình móng ngựa, hang động Ajanta được khoét sâu vào bên trong vách núi đá thẳng đứng cao 80m.
Các hang động Ajanta được xây dựng qua hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên dưới thời cai trị của triều đại Satavahana.
Giai đoạn thứ hai, chứng kiến ​​sự ra đời của hầu hết các hang động, diễn ra trong thời kỳ Gupta vào khoảng thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 sau Công nguyên.
Có tổng cộng 30 hang động trong Quần thể hang động Ajanta, mỗi hang động đều thể hiện những đặc điểm nghệ thuật và cấu trúc độc đáo.
Những hang động này được phân loại thành hai loại chính: chaitya (phòng cầu nguyện) và vihara (tịnh xá).
Các hang động Ajanta nổi tiếng với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tinh xảo, thể hiện rõ nét đặc trưng nghệ thuật của Ấn Độ cổ đại.
Các bức tường và trần nhà được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo, mô tả các cảnh trong cuộc đời của Đức Phật và những câu chuyện Jataka, minh họa cho các kiếp trước của Ngài.
Những bức tranh này mang đến cái nhìn về tín ngưỡng, phong tục và cuộc sống thường nhật của thời đại đó.
Các nghệ sĩ đã sử dụng các chất màu tự nhiên có nguồn gốc từ khoáng chất, thực vật và đất sét để tạo ra những màu sắc sống động, đáng kinh ngạc là chúng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản qua thời gian.
Mặc dù đã trải qua hàng thế kỷ, nhiều tác phẩm nghệ thuật trong quần thể vẫn giữ được vẻ đẹp và chi tiết ban đầu.
Bên cạnh các bức tranh, hang động còn có những tác phẩm điêu khắc được chạm khắc bậc thầy, bao gồm các tượng Phật, Bồ Tát và các vị thần uy nghiêm...
Những kiệt tác nghệ thuật này không chỉ là minh chứng cho kỹ năng của các nghệ nhân Ấn Độ cổ đại mà còn phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của triết học Phật giáo và nghệ thuật kể chuyện trong nghệ thuật Ấn Độ.
Quần thể hang động Ajanta có ý nghĩa vô cùng quan trọng như một kho báu của nghệ thuật, văn hóa Ấn Độ cổ đại.
Quần thể này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1983.

VOV.VN - Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai Chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới.

VOV.VN - Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ, vì vậy các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng.

VOV.VN - Ngày 17/1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình đặc sắc mang tên "Hội chợ Ấn Độ năm 2026" tại Công viên Thống Nhất, thu hút hơn 1.000 khách tham dự.

