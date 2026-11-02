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Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn

Thứ Hai, 17:36, 02/11/2026
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VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.

Hy vọng hòa bình từ thỏa thuận ngừng bắn Kherson

Thỏa thuận ngừng bắn hạn chế này bắt đầu từ sáng sớm 27/10 và kết thúc vào tối 1/11. Việc tạm dừng các hoạt động thù địch đã tạo điều kiện sơ tán cư dân đang bị bao vây tại thị xã tiền tuyến Oleshky, thông qua một chiến dịch chung hiếm hoi kết thúc vào ngày 31/10.

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Sơ tán dân thường khỏi Kherson. Ảnh: AP.

“Lệnh ngừng bắn tại Oleshky và tỉnh Kherson xung quanh đã mang lại cho người dân quyền tự do đi lại, tiếp cận thực phẩm, nước sạch, thuốc men, đồng thời không còn phải đối mặt với mối đe dọa tấn công thường trực”, bà Melania Trump chia sẻ trên mạng xã hội. “Hãy để Oleshky trở thành điểm khởi đầu cho một nền hòa bình lâu dài”.

Ước tính có khoảng 2.000 thường dân đang ở Oleshky khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực. Họ được lựa chọn sơ tán đến vùng lãnh thổ do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc ở lại thị xã này với nguồn cung cấp thực phẩm và vật tư y tế đã được bổ sung. Để đảm bảo an toàn cho những người ở lại, con số chính xác không được công bố sau khi quá trình sơ tán hoàn tất.

Tại biên giới Ukraine vào hôm 31/10, nhiều gia đình đã chờ đợi để được gặp lại người thân, trong khi cư dân các ngôi làng lân cận đứng dọc theo đường cao tốc, vẫy cờ và đèn pin để chào đón đoàn xe nhân đạo.

Tuy nhiên, Moscow và Kiev vẫn tiếp tục các cuộc không kích tại những khu vực khác.

Hòa nhạc vẫn được biểu diễn

Trong khi đó, người dân tại thành phố Kherson của Ukraine vẫn giữ thái độ bình tĩnh vào ngày 1/11, dù biết rằng sự tĩnh lặng từ lệnh ngừng bắn cục bộ này sắp kết thúc.

“Đừng sợ hãi, hãy tiếp tục kiên cường”, Oleksandr Knyha, giám đốc Nhà hát Âm nhạc và Kịch hàn lâm tỉnh Kherson mang tên Mykola Kulish, nhắn nhủ với khán giả khi mở màn một buổi hòa nhạc.

Nhà hát vẫn tổ chức các buổi biểu diễn vào mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật. Các chương trình cuối tuần này diễn ra đúng vào thời điểm ngừng bắn, nhưng đoàn nghệ thuật dự định vẫn sẽ biểu diễn như thường lệ vào cuối tuần tới.

“Tất nhiên, chúng tôi mong hòa bình cuối cùng sẽ đến”, Giám đốc Knyha nói. Tuy nhiên, ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã làm việc ngay tại tiền tuyến suốt 4 năm qua” (tức tại thành phố Kherson lúc có chiến sự) và nhà hát chưa từng hủy bất kỳ buổi diễn nào… Dù chuyện gì xảy ra, chương trình vẫn sẽ không bị hủy”.

Hiện tại, đoàn nghệ thuật đang biểu diễn dưới tầng hầm và đang chuẩn bị thêm một hầm trú ẩn khác. Trong số 120 nhân viên của nhà hát, khoảng 100 người vẫn đang làm việc tại Kherson và không ai trong số họ sơ tán.

Bà Alla Vasylenko, 58 tuổi, phụ trách phục trang, chia sẻ rằng sự tĩnh lặng trong khoảng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi này lại khiến bà cảm thấy lo lắng.

“Sẽ chẳng có gì thay đổi cả”, bà nói. “Mọi thứ rồi sẽ quay lại như trước khi có lệnh ngừng bắn”.

Chiến sự tiếp diễn bên ngoài tỉnh Kherson

Cơ quan Khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết Nga đã tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Vinnytsia, gây ra một số thương vong. Các cuộc tấn công bằng UAV của Nga cũng tiếp tục nhắm vào tỉnh Kiev trong ngày thứ 2 liên tiếp, theo thông tin từ chính quyền địa phương.

Trong báo cáo hàng ngày vào hôm 1/11, không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng 433 UAV để tập kích Ukraine trong đêm, trong đó 371 chiếc đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, ông Gleb Nikitin, cho biết hơn 100 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời khu vực này, nằm ở phía đông Moscow.

Ông Nikitin cho biết một tòa nhà công nghiệp tại thị trấn Kstovo đã bị “hư hại đáng kể”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Các phương tiện truyền thông Nga sau đó đưa tin rằng cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kstovo, đồng thời đăng tải hình ảnh những cột khói đen bốc lên trên đường chân trời.

Tổng thống Zelensky hôm 1/11 cho biết, Kiev cũng đã tấn công một nhà máy chuyên sản xuất các linh kiện tên lửa và thiết bị phòng không nằm trong tỉnh Rostov ở miền nam nước Nga.

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Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
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