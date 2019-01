Khoảnh khắc năm mới 2019 đầy ấn tượng của Thế giới từ Đông sang Tây

Màn trình diễn "pháo hoa gia đình" thắp sáng bầu trời trên Nhà hát Opera và Cầu cảng Sydney. Ảnh: APP Lễ hội pháo hoa tại thành phố Sydney đánh dấu thời điểm Australia bắt đầu bước sang năm 2019. Ảnh: AFP Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters Pháo hoa mừng năm mới tại thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: AAP. Lễ đón năm mới tại đền Kanda Myojin ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP Pháo hoa bên bờ biển Jeongdongjin, thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Guardian Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa từ 5 xà lan trên cảng Victoria để chào đón năm mới 2019, màn trình diễn kéo dài trong 10 phút trước sự chứng kiến của 300.000 người. Ảnh: Twitter Màn pháo hoa rực rỡ gần tháp đôi Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Vài binh sĩ Iraq chụp selfie trước lễ đón giao thừa ở trung tâm thành phố Mosul, nơi từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: AFP. Đấu trường Colosseum ở thủ đô Rome của Italy là một trong những địa điểm công cộng tập trung đông người đón năm mới. Pháo hoa nổ tung trên Colosseum trong lễ mừng năm mới. Buổi trình diễn pháo hoa ở thủ đô London, Anh đêm giao thừa 2018. Ảnh: AFP Vài người đốt pháo sáng đón năm mới ở Hà Lan. Ảnh: Getty Pháo hoa rực sáng bầu trời trên Đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: AFP Pháo hoa mừng năm mới tại Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp. Ảnh: AP Con số 2019 được thắp sáng trên Khải Hoàn Môn đánh dấu thời khắc năm mới đã sang. Ảnh: AP Lễ kỷ niệm đêm giao thừa năm mới tại Quảng trường Cumhuriyet ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Người dân ngắm pháo hoa bên bờ sông ở thành phố Frankfurt, Đức. Ảnh: AP Pháo hoa chào đón năm mới tại Quảng trường Đỏ, Moskva, Nga. Ảnh: Tass Pháo hoa rưc rỡ trên bầu trời điện Kremlin của Nga. Ở Rio de Janeiro, Brazil, nhiều người vừa tắm biển ở bãi biển Copacabana vừa ngắm pháo hoa. Ảnh: AP. Tượng Chúa Cứu Thế trong tiệc pháo hoa mừng năm mới ở Rio de Janeiro. Ảnh: AP 6a8b97d57c338c99738fe162b8c4fac6/5c2e7f58/2019_01_01/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Nam_moi_o_Rio_Brazil.mp4 Màn trình diễn pháo hoa ở thành phố ven biển Vina del Mar, Chile. Ảnh: Reuters. Pháo hoa mừng năm mới tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto, Canada. Ảnh: AP. Đám đông ở New York đội mưa để chờ đón năm mới 2019. Lễ đếm ngược và màn trình diễn pháo hoa và Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters. aa8d2a9f37a8ac4d92dd260472e4c406/5c2e7f58/2019_01_01/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Quang_truong_Thoi_Dai.mp4

