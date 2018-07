Kinh hoàng nắng nóng chết người ở Nhật Bản giữa mùa hè 2018

Nhiệt độ không khí tại nhiều nơi trên lãnh thổ Nhật Bản trong các ngày qua tăng lên mức 38 độ C đến trên 40 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục tại quốc gia này. Ảnh: AP. “Nhiệt kế” này tại tỉnh Gifu ở miền Trung Nhật Bản chỉ mức nhiệt đáng sợ: 41,2 độ C. Ảnh: AP. Đợt nắng nóng lần này gây choáng váng cho nhiều cư dân Nhật Bản. Hàng ngàn người nhập viện, hàng chục người tử vong. Riêng hôm 21/7 có tới 11 người chết vì nắng nóng ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Người già, trẻ nhỏ và những người đau yếu (nhất là bị hen suyễn và bệnh tim) chịu tác động mạnh từ đợt nắng nóng. Một học sinh tiểu học đã chết khi học tập ngoài trời. Ảnh: Reuters. Thanh niên và người phải làm việc ngoài trời cũng “nghẹt thở” vì nắng nóng khủng khiếp. Người nam giới này đang phải lấy khăn lau mồ hôi. Ảnh: AP. Gương mặt người phụ nữ trẻ đỏ rực vì thời tiết nóng. Ảnh: Reuters. Nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo cũng có những lúc lên trên 40 độ C. Ảnh: AFP. Một khối nước đá được đặt trên phố ở Tokyo để làm dịu phần nào cái nóng gay gắt ở đây. Ảnh: AP. Hệ thống phun sương được sử dụng ở nơi công cộng để làm mát không khí. Ảnh: AP. Nhưng dù có phun sương, nhiều khách bộ hành vẫn mệt oải vì nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters. Cô gái trong trang phục kimono mùa hè này đang vẩy nước lên vỉa hè nóng rẫy vì nắng thiêu đốt. Ảnh: Reuters. Người đàn ông đang lau mồ hôi tại một khu thương mại của Tokyo vào ngày 23/7. Ảnh: AP. Người phụ nữ trẻ này thì dùng một chiếc quạt điện cầm tay để chống chọi với cái nóng như đổ lửa ở thủ đô Nhật Bản. Ảnh: AP. Không có quạt điện thì dùng tạm quạt giấy khi đi bộ. Ảnh: AP. Ô là vũ khí chủ công để che nắng khi đi bộ trên đường phố Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Quả thực, phải đi trên đường phố Nhật Bản giữa trưa vào dịp nắng nóng này là một cực hình và rất nguy hiểm. Ảnh: AP. Đây có lẽ là các nam nhân viên văn phòng Nhật Bản. Họ đang tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng râm một tòa nhà. Ảnh: AP. Một nam giới lấy tay che đầu khi đi qua những chỗ có nắng. Ảnh: AP. Đây là đợt nắng nóng nhất tại Nhật Bản trong 5 năm qua. Ảnh: Reuters. Mùa hè Nhật Bản nguy hiểm chết người do sự kết hợp giữa nóng gay gắt và độ ẩm khó thở. Ảnh: AP. Hãng AccuWeather (chuyên về dự báo thời tiết) cho biết, con số tử vong thực tế vì nắng nóng ở Nhật Bản có thể lên tới hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn khi đợt nóng kết thúc. Ảnh: Reuters. Trang Express.co.uk của Anh dẫn lời Chủ tịch của AccuWeather dự đoán, có thể có nhiều ca tử vong mà người ta chưa biết là do liên quan đến nắng nóng. Ảnh: AP. Giới chức Nhật Bản đã cảnh báo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt. Ảnh: Reuters. Cơ quan khí tượng Nhật khuyên người dân uống nước đều đặn, bổ sung muối bị mất qua mồ hôi, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, sử dụng điều hòa nhiệt độ một cách thích hợp, và nghỉ ngơi thường xuyên. Ảnh: AFP. 1ce409d6555872020699a3a87c5f5805/5b586e4b/2018_07_23/1bk6qYJmfyo/dot_nang_nong_Nhat_Ban_72018_by_euronews.mp4

