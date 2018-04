Kinh hoàng thác nước đổ xuống đường đèo bên vực thẳm khi ô tô đi qua

Cảnh tượng một nơi đẹp như chốn bồng lai nhưng cũng rất nguy hiểm: Thác nước lớn bất ngờ đổ xuống đường đèo ở khúc cua tay áo. Nước từ thác tràn ngập con đường đèo ở Nepal và phá vỡ một số đoạn của lan can bảo vệ. Con đường bên vách núi chênh vênh giờ không khác nào một con suối. Chỗ thác nước đổ xuống. Hình ảnh trích xuất từ video của một du khách đang ở Nepal. Dòng thác nước ở trên cao. Bụi nước trắng xóa. Du khách quay clip này đang ngồi trên ô tô đi qua chỗ này. Nước cuộn dữ dội. Tài xế vẫn bình tĩnh điều khiển xe băng qua. Dòng nước dữ tiếp tục cuồn cuộn. Nước luồn qua đá và lao xuống vực thẳm. Cảm giác như đang trong bể bơi trên núi. Cẩn thận! Lại một điểm lan can bị vỡ nữa. Nước lao qua mạn trái ô tô, tung bọt trắng xóa bên miệng vực. Hình ảnh cho thấy mực nước dâng cao ở đoạn nước xối xuống nhiều nhất. Đường núi Nepal uốn khúc không kém gì vùng núi Tây Bắc của Việt Nam. Nước bắt đầu giảm. Lại thêm một thác nước nữa đổ từ đỉnh núi xuống đường đèo. Đi vào vùng nguy hiểm thứ 2. Nước băng qua đường lao xuống vực chỗ mất lan can. Ngoái nhìn lại đoạn vừa đi qua. Thác nước đoạn đổ từ mặt đường xuống vực. Ô tô đã vượt được sang cung đường khô. Đây là anh tài xế không chút nao núng trong hành trình vừa qua. Ở Nepal, xe đi ở bên trái đường và vô lăng ô tô được đặt ở bên phải xe. Đoạn đường với những dòng thác mà xe ô tô chở khách vừa đi qua. Cảnh rất đẹp nhưng về mặt giao thông, việc đi qua chỗ này quả là nguy hiểm. Xe có thể dễ dàng bị nước cuốn xuống vực sâu. Hình ảnh hành khách ở phần sau của chiếc xe ô tô nhỏ chở khách. Hình ảnh dòng thác đổ từ trên núi xuống đèo và từ đèo xuống vực. 596725627ff0d03ef5619e42f1afc78d/5ae42ad0/2018_04_26/1bk6qYJmfyo/thac_nuoc_do_xuong_deo_Nepal_1.mp4

