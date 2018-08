Kinh ngạc sự biến đổi của bãi sông 550 ha chỉ nhờ vào đôi tay 1 người

Majuli là bãi giữa lớn nhất thế giới trên sông Brahmaputra ở Ấn Độ. Tuy nhiên, “hòn đảo” trên sông này thường xuyên bị đe dọa bởi hiện tượng xói lở. Suốt 70 năm qua, diện tích của Majuli đã bị thu hẹp hơn một nửa và có lo ngại rằng “hòn đảo” này sẽ biến mất trong vòng 20 năm nữa. Nhưng “tuổi thọ” của Majuli còn có thể ngắn hơn thế nếu không nhờ người đàn ông này, Jadav Payeng, người được mệnh danh là “Người rừng Ấn Độ” (Forest Man in India). Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1979 khi Jadav mới chỉ 16 tuổi Lúc đó, Jadav phát hiện rất nhiều rắn chết vì nhiệt độ quá nóng sau khi nước lụt cuốn chúng vào bãi cái trơ trọi không một bóng cây ngọn cỏ này. Từ lúc đó và ngay tại đó, Jadav đã nhận ra rằng sứ mệnh của cuộc đời ông là cứu lấy Majuli khỏi bị xói mòn bằng cách trồng cây. Và Jadav đã làm điều đó mỗi ngày hơn 39 năm qua. Jadav đã trồng được 550 ha rừng, lớn hơn diện tích của công viên trung tâm ở thành phố New York, Mỹ (340 ha). Và “hòn đảo” trơ cát ngày nào giờ đã trở thành ngôi nhà của rất nhiều loài động vật, trong đó có cả hổ Bengal và tê giác Ấn Độ. Thậm chí còn có 1 bầy hơn 100 con nai thường xuyên ghé thăm nơi này mỗi năm. Lý do Majuli ngày càng thu hẹp diện tích đa phần liên quan đến những bờ kè lớn trên sông Brahmaputra. Người ta xây dựng những bờ kè đó là để bảo vệ tài sản khỏi ảnh hưởng của nước lũ mỗi mùa gió mùa. Nhưng bờ kè đã chuyển dòng nước mang “sự giận dữ của thiên nhiên” về phía hòn đảo giữa sông. Từ năm 1991 đến nay đã có hơn 35 ngôi làng bị cuốn trôi vì nước lũ./. 7ce20c819a6f7ce9049bbcce07a2bfc7/5b70d194/2018_08_10/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Forest_Man_1.mp4

Majuli là bãi giữa lớn nhất thế giới trên sông Brahmaputra ở Ấn Độ. Tuy nhiên, “hòn đảo” trên sông này thường xuyên bị đe dọa bởi hiện tượng xói lở. Suốt 70 năm qua, diện tích của Majuli đã bị thu hẹp hơn một nửa và có lo ngại rằng “hòn đảo” này sẽ biến mất trong vòng 20 năm nữa. Nhưng “tuổi thọ” của Majuli còn có thể ngắn hơn thế nếu không nhờ người đàn ông này, Jadav Payeng, người được mệnh danh là “Người rừng Ấn Độ” (Forest Man in India). Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1979 khi Jadav mới chỉ 16 tuổi Lúc đó, Jadav phát hiện rất nhiều rắn chết vì nhiệt độ quá nóng sau khi nước lụt cuốn chúng vào bãi cái trơ trọi không một bóng cây ngọn cỏ này. Từ lúc đó và ngay tại đó, Jadav đã nhận ra rằng sứ mệnh của cuộc đời ông là cứu lấy Majuli khỏi bị xói mòn bằng cách trồng cây. Và Jadav đã làm điều đó mỗi ngày hơn 39 năm qua. Jadav đã trồng được 550 ha rừng, lớn hơn diện tích của công viên trung tâm ở thành phố New York, Mỹ (340 ha). Và “hòn đảo” trơ cát ngày nào giờ đã trở thành ngôi nhà của rất nhiều loài động vật, trong đó có cả hổ Bengal và tê giác Ấn Độ. Thậm chí còn có 1 bầy hơn 100 con nai thường xuyên ghé thăm nơi này mỗi năm. Lý do Majuli ngày càng thu hẹp diện tích đa phần liên quan đến những bờ kè lớn trên sông Brahmaputra. Người ta xây dựng những bờ kè đó là để bảo vệ tài sản khỏi ảnh hưởng của nước lũ mỗi mùa gió mùa. Nhưng bờ kè đã chuyển dòng nước mang “sự giận dữ của thiên nhiên” về phía hòn đảo giữa sông. Từ năm 1991 đến nay đã có hơn 35 ngôi làng bị cuốn trôi vì nước lũ./.