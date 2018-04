Kinh ngạc trước các máy bay, tàu ngầm tự chế của nông dân Trung Quốc

Một bản sao quy mô lớn của máy bay Airbus A320, do nhóm của công dân Zhu Yue ở Kaiyuan, tỉnh Liêu Ninh, chế tạo. Thợ cơ khí ô tô Ding Shilu tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay tự chế của anh tại khu vực một hồ trữ nước ở Shenyang, tỉnh Liêu Ninh. Máy bay trị giá khoảng 395 USD này làm từ các vật liệu tái chế. Guo Leiting, một dân làng 60 tuổi, điều khiển chiếc trực thăng do ông tự chế, ở Yuncheng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Anh nông dân Chen Lianxue đang ngồi bên trong chiếc máy bay cánh cố định do anh tự chế. Máy bay đặt trên mái nhà anh. Chen đã đầu tư 4.381 USD và hơn 2 năm để chế tạo máy bay này. Zhang Haiyong đang điều chỉnh chiếc phi cơ tự chế của anh ở Binzhoi, tỉnh Sơn Đông. Zhang chi 1.300 USD và dành 5 tháng để chế ra máy bay này từ các thanh thép, bạt và động cơ ô tô đã qua sử dụng. Nông dân Li Jingchun (58 tuổi, phía trên bên trái) đang cùng gia đình mình chế tạo máy bay tự chế trên nóc nhà của ông ở ngôi làng Xiahe, tỉnh Liêu Ninh. Gia đình ông đã dành hơn 6.300 USD và 2 năm để chế tạo phi cơ này từ các đĩa sắt tái chế. Nông dân Shu Mansheng đang lơ lửng phía trên mặt đất khi bay thử thiết bị bay do ông tự thiết kế và chế tạo, phía trước nhà ông ở ngoại ô Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Shu mới chỉ học hết cấp 2. Đây là mẫu thứ 5 do ông chế tạo. Khinh khí cầu tự chế của thanh niên Shi Songbo trong cuộc bay thử gần cánh đồng ở Shangqiu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thiết bị bay này trị giá tới 47.187 USD. Anh Tao Xiangli đang đứng trên chiếc tàu ngầm tự chế trong sân nhà ở Bắc Kinh. Nhà sáng chế cho biết, tàu ngầm làm từ thùng dầu cũ nhưng vẫn hoạt động đầy đủ, với 1 kính tiềm vọng, thùng lặn, mô-tơ điện và 2 chân vịt. Nông dân Zhang Wuyi ngồi bên trong chiếc tàu ngầm nhiều chỗ ngồi do anh tự chế. Wuyi đam mê sáng chế và anh đã chế tạo 7 tàu ngầm mini. Anh đã bán được 1 chiếc với giá 15.855 USD. Tàu ngầm Shenlong-3 tự chế của giám thị về hưu Zhang Junlin 62 tuổi. Tàu dài 15m, nặng khoảng 25 tấn và chở được 20 người. Người dân Trung Quốc còn tự chế cả “xe thiết giáp”. Hai khẩu pháo trên xe này có thể bắn đạn sơn và đạn khói. Ảnh chụp tại tỉnh Hồ Nam./.

