Kỹ sư người Nhật biến giấc mơ robot khổng lồ thành hiện thực

Kỹ sư Go Sakakibara chụp ảnh cùng chú robot khổng lồ có tên LW-Mononofu. LW-Mononofu cao hơn 8,5 mét. Kỹ sư Go Sakakibara cùng các đồng nghiệp dồn hết tâm huyết để thực hiện giấc mơ chế tạo robot khổng lồ. Các kỹ sư đang làm việc tại Nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp Sakakibara Kikai tại tỉnh Gunma, Nhật Bản. Robot khổng lồ không còn là sản phẩm của trí tưởng tượng... ... hay chỉ là các nhân vật trong phim. Hai chân robot có trọng lượng hơn 7 tấn. Kỹ sư Go Sakakibara chế tạo robot khổng lồ với sự ủng hộ và hỗ trợ của Nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp Sakakibara Kikai. Cận cảnh từng chi tiết của chú robot khổng lồ LW-Mononofu. Cận cảnh từng chi tiết của chú robot khổng lồ LW-Mononofu. Cận cảnh từng chi tiết của chú robot khổng lồ LW-Mononofu. Cận cảnh từng chi tiết của chú robot khổng lồ LW-Mononofu. Bên trong buồng lái rotbot. Buồng điều khiển hoạt động tay chân của robot. Hình ảnh hoàn thiện của chú robot LW-Mononofu. Các kỹ sư tại Nhà máy Sakakibara Kikai cũng chế tạo các loại robot Land Walker. Land Walker là robot chỉ có hay chân và một buồng lái, chứ không có hình dáng như con người giống robot Mononofu./.

