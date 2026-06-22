Lào mạnh tay truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng

Trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng công nghệ cao và mở rộng mạng lưới ra nhiều quốc gia, cuộc chiến chống tội phạm mạng đang đặt ra không ít thách thức đối với Lào.

Lực lượng chức năng Lào bắt giữ một nhóm lừa đảo trực tuyến ngày 3/6/2026. Ảnh: Công an Lào.

Vừa qua, lực lượng chức năng Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn cho thấy thực trạng loại tội phạm mạng tại nước này đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức cực kỳ tinh vi. Các ổ nhóm tội phạm không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các mạng lưới quy mô lớn, có yếu tố xuyên biên giới và sử dụng công nghệ cao.

Một quan chức thuộc Bộ Công an Lào thừa nhận rằng, các chiến dịch trấn áp mạnh tay tại các nước láng giềng nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm lừa đảo chuyên dụ dỗ người dân để trục lợi, nhiều đường dây đã bị tan rã, trong đó có một số đối tượng đã bị bắt giữ và truy tố theo pháp luật của từng quốc gia, nhưng vẫn có một số ít trốn thoát và tìm cách “dạt” sang Lào để hoạt động.

Những kẻ lừa đảo có thể “núp bóng” dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc có thể tạo vỏ bọc là khách du lịch, doanh nhân, kết hôn… Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, gồm cả nam, cả nữ cùng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet dưới hình thức các đường dây “scammer” xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, Lào có đường biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia, đường biên giới không chỉ trải dài mà phần lớn là rừng núi hiểm trở, khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, những nhóm tội phạm đã lợi dụng những sơ hở để tìm đường vào Lào nhằm lẩn trốn truy tố và có thể tiếp tục hoạt động.

Trước sự gia tăng của các đường dây lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng Lào đã triển khai chiến dịch truy quét rộng trên khắp cả nước đối với các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thống kê của Trung tâm Phòng chống lừa đảo không gian mạng (Bộ Công nghệ và Thông tin Lào) cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 700 phản ảnh về các trường hợp lừa đảo trực tuyến hướng đến người dùng Internet tại Lào, xử lý hơn 300 trường hợp. Theo số liệu của Bộ Công an Lào, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã triệt phá 20 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng, bắt giữ hơn 2.650 đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, thu giữ hàng nghìn bộ máy vi tính và điện thoại di động.

Chỉ từ ngày 01/06/2026 đến 16/06/2026, lực lượng chức năng của nước này cũng đã phát hiện hơn 10 vụ việc trên phạm vi cả nước, bắt giữ hàng trăm đối tượng là người nước ngoài. Các đối tượng này tham gia vào chuỗi hành vi vi phạm pháp luật từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đến nhập cảnh trái phép.

Trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến không ngừng lan rộng, với những hình thức lừa đảo trên không gian mạng liên tục được biến đổi, tinh vi và phức tạp hơn, các cơ quan chức năng của Lào đã triển khai nhiều biện pháp ưu tiên để xử lý các ổ nhóm tội phạm mạng hoạt động xuyên biên giới như thành lập trung tâm phòng chống lừa đảo không gian mạng; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các nước trong khu vực để điều tra, truy quét và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này…

Australia cảnh cáo nhà mạng không báo cáo hơn 11.000 tin nhắn lừa đảo VOV.VN - Australia đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước các vụ lừa đảo, với cảnh cáo tới một công ty viễn thông vì đã không báo cáo cơ quan chức năng về các tin nhắn lừa đảo đã được lưu hành trên mạng lưới của mình.

Mới đây, cơ quan chức năng của nước này cũng phải đưa ra cảnh báo về một số phương thức tội phạm mạng sử dụng để lừa đảo và khuyến nghị nhiều biện pháp để giúp người dân phòng tránh lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay, cụ thể như: bảo vệ thông tin cá nhân, cẩn trọng xác minh thông tin, kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch, trình báo cơ quan chức năng…

Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn cho thấy những biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng đã cơ bản giúp ổn định an ninh trật tự xã hội của đất nước. Tuy nhiên, lừa đảo trực tuyến không chỉ gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tài sản cũng như tinh thần của người dân mà còn đe dọa đến an ninh, trật tự xã hội của các quốc gia trong khu vực.

Bộ Công an Lào cho biết, cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các nước liên quan trong lĩnh vực thực thi pháp luật nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, hoàn thiện và củng cố hơn nữa cơ chế phối hợp truy quét, triển khai liên tục hoạt động triệt phá các ổ nhóm, truy bắt chủ mưu và đưa các nghi phạm trở về nước, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng lừa đảo qua điện thoại và Internet xuyên quốc gia.

Thực tế những gì diễn ra tại Lào cũng như các nước tại khu vực Đông Nam Á thời gian qua cho thấy các đường dây lừa đảo trực tuyến hiện nay phần lớn đều hoạt động xuyên biên giới và có sự liên kết giữa nhiều quốc gia và dịch chuyển địa bàn rất nhanh. Khi bị truy quét mạnh tại quốc gia này, các nhóm tội phạm có thể nhanh chóng chuyển hoạt động sang quốc gia khác để tiếp tục vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao.