Loạt không ảnh về hạn hán tồi tệ nhất tại Australia trong 15 năm qua

Cây xanh duy nhất còn lại bên ngoài một trang trại ở New South Wales, miền Đông Australia. Trong gần 1 thập kỷ qua, khu vực này có rất ít mưa. 98% khu vực tại bang New South Wales và 2/3 khu vực bang Queensland đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các trang trại chăn nuôi tại những khu vực này gặp nhiều khó khăn khi phải mua thực phẩm nuôi gia súc, khiến giá thành các sản phẩm tăng cao. Vùng đất khô cằn quanh một giếng nước ở Tamworth, New South Wales. Một con đập cạn trơ đáy ở gần Gunnedah, New South Wales. Chính phủ Australia đã hỗ trợ 738 triệu USD cho người nông dân vùng hạn hán. Đàn cừu đi trên vùng đất khô cằn bên ngoài khu vực Tamworth. Khoản viện trợ của chính phủ Australia cũng nhằm trấn an tâm lý cho người nông dân gặp khó khăn. Nhiều khu vực của Australia đã trải qua mùa Hè nóng thứ 2 trong lịch sử từ tháng 12 đến tháng 2 vừa qua. Australia cũng có tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 2002. New South Wales đóng góp 1/4 sản lượng nông nghiệp của Australia, tuy nhiên, hạn hán khiến ngành nông nghiệp gặp khó khăn. Hình ảnh đất khô hạn đến nứt nẻ tại Australia. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng tình trạng này liên quan tới biến đổi khí hậu./.

Cây xanh duy nhất còn lại bên ngoài một trang trại ở New South Wales, miền Đông Australia. Trong gần 1 thập kỷ qua, khu vực này có rất ít mưa. 98% khu vực tại bang New South Wales và 2/3 khu vực bang Queensland đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các trang trại chăn nuôi tại những khu vực này gặp nhiều khó khăn khi phải mua thực phẩm nuôi gia súc, khiến giá thành các sản phẩm tăng cao. Vùng đất khô cằn quanh một giếng nước ở Tamworth, New South Wales. Một con đập cạn trơ đáy ở gần Gunnedah, New South Wales. Chính phủ Australia đã hỗ trợ 738 triệu USD cho người nông dân vùng hạn hán. Đàn cừu đi trên vùng đất khô cằn bên ngoài khu vực Tamworth. Khoản viện trợ của chính phủ Australia cũng nhằm trấn an tâm lý cho người nông dân gặp khó khăn. Nhiều khu vực của Australia đã trải qua mùa Hè nóng thứ 2 trong lịch sử từ tháng 12 đến tháng 2 vừa qua. Australia cũng có tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 2002. New South Wales đóng góp 1/4 sản lượng nông nghiệp của Australia, tuy nhiên, hạn hán khiến ngành nông nghiệp gặp khó khăn. Hình ảnh đất khô hạn đến nứt nẻ tại Australia. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng tình trạng này liên quan tới biến đổi khí hậu./.