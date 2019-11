Môi trường ô nhiễm, không khí sạch đắt hàng ở Ấn Độ

Mới đây, giới chức New Delhi, Ấn Độ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do chất lượng không khí của thành phố này độc hại gấp 9 lần mức an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.

Hít thở không khí trong lành ở quán bar oxy. Ảnh: DhakaTribune.

Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhạy trong kinh doanh, một quán bar ở thủ đô New Delhi đang kiếm bộn tiền nhờ bán không khí sạch.



Oxy Pure được cho là quán bar đầu tiên bán oxy sạch ở New Dehli. Quán bar cung cấp khí oxy trong lành thông qua một ống thông tiêu chuẩn để khách hàng có thể đưa vào mũi. Ống thông này được cắm vào một chiếc máy trung tâm, chiếc máy này có thể lọc không khí sạch từ nguồn không khí bị ô nhiễm. Khách hàng cũng sẽ được lựa chọn nhiều mùi hương khác nhau như hương cam, oải hương, quế, khuynh diệp, sả hoặc bạc hà để thư giãn.

Mỗi lượt, một người sẽ được hít không khí sạch tại quán trong 15 phút. Ở đây, mỗi khách hàng có thể trả từ 4 đến 6 USD để đổi lấy 15 phút hít thở oxy trong lành. Quán bar còn bán cả lon đựng oxy sạch để khách hàng mang đi bất cứ nơi nào họ muốn.

Anh Johnson - Chủ sở hữu quán bar oxy nói: "Trong thời gian gần đây, chỉ số chất lượng không khí ở mức cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người. Việc hít thở không khí trong lành tại đây giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của bạn. Nó giải độc cơ thể và giảm tác động của ô nhiễm. Nó cũng cung cấp năng lượng cho cơ thể và khiến bạn cảm thấy thư giãn."

Một vài khách hàng chia sẻ rằng sức khỏe của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi không khí bị ô nhiễm. Các khách hàng cũng không chắc rằng việc hít thở không khí sạch tại đây có giúp tăng cường sức khỏe hơn không nhưng nó giúp họ cảm thấy dễ chịu.

"Bầu không khí bị ô nhiễm, rất khó thở. Người ta có thể uống nước tinh khiết, nhưng không khí lại khác, nó không thể khống chế được. Tại đây, tôi được hít thở không khí trong lành, mùi hương dễ chịu giúp tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều”, anh Johnson nói.

Hiện ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang lên đến mức báo động, người già và trẻ nhỏ được khuyến cáo không nên ra đường. Các bệnh viện đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượt bệnh nhân có vấn đề đường hô hấp./.